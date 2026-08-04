Takashi Miike muestra su ‘Teniente corrupto’: el veterano director nipón hereda el testigo autoral de Ferrara y Herzog

Zoë Lund y Abel Ferrara fueron los primeros en escribir sobre el personaje y ahora, el oscuro relato sobre corrupción policial se ha convertido en una especie de franquicia inusual, si es que se le puede denominar así a un producto tan turbio e incorrecto. No es habitual que directores de corte autoral se animen a rehacer la historia de otro, pero tras el filme original de Ferrara, Werner Herzog fue el primero que quiso revisionar la visceral película protagonizada por Harvey Keitel en 1992. 16 años después, el turno le ha llegado a Takashi Miike. Y, teniendo en cuenta la esencia artística del japonés, al nuevo remake no le va a faltar una buena dosis de violencia y escenas explícitas.

Ferrara nunca quiso una secuela para su policía corrupto y drogadicto en plena crisis existencial. Sin embargo, en 2019, se estrenó la visión propia de Herzog (Aguirre, la cólera de Dios). Aquello no fue algo intencional, según el cineasta bávaro. Los productores Gabe y Alan Polsky buscaban recuperar a Ferrara y a Keitel para un seguimiento. No obstante, tras varias disputas con el libreto, el realizador estadounidense abandonó el proyecto y Herzog recogió el testigo. En realidad, el sustituto buscó cambiar el título porque, como confesó en la promoción, ni siquiera había visto el trabajo de Ferrara y para él, su trabajo no era un remake real. Los autores suelen tener un miedo latente al término y, de hecho, Miike tampoco quiere referirse a su Bad Lieutenant: Tokyo como un remake, ni obtener trucos comerciales para vendérsela al público.

El ‘Teniente corrupto’ de Takashi Miike: una adaptación «salvaje y única»

Tal y como contó Sam Pressman (hijo del productor de las cintas anteriores), la versión de Takashi Miike es «salvaje y única», tal y como anteriormente fueron las de Ferrara y Herzog,

‘Bad Lieutenant: Tokyo’ First Look: Takashi Miike Returns with a Japanese Neo-Noir Saga https://t.co/jqMqWnXGeu — IndieWire (@IndieWire) August 3, 2026

Sin ninguna conexión oficial entre las películas, pero irremediablemente ligadas en lo espiritual, el medio IndieWire acaba de compartir las primeras imágenes oficiales del proyecto donde podemos ver a Shun Oguri (El hombre vapor) como nuevo protagonista y a la estrella británica que marcará el toque occidental de la historia, Lily James (Baby Driver). Completando el elenco principal encontramos a Liv Morgan, a la que el público conocerá por su personaje en el programa de lucha de la WWE.

La sinopsis oficial dice así: «Un detective de Tokio caído en desgracia se ve envuelto en un mundo de corrupción, adicción y violencia al verse involucrado en una retorcida investigación que involucra a un ex yakuza vengativo, un enigmático agente del FBI y la hija desaparecida de una poderosa familia estadounidense».

Behind the scenes on BAD LIEUTENANT: TOKYO with director Takashi Miike and stars Lily James and Shun Oguri. pic.twitter.com/nuP1sBFz1I — NEON (@neonrated) May 16, 2025

¿Cuándo se estrena?

El neo-noir escrito por Daisuke Tengan, colaborador habitual de Miike, se estrenará oficialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Neon la estrenará en Estados Unidos, pero todavía no existe una fecha oficial para la llegada del proyecto a los cines.