David Bisbal aclara la polémica de ‘Operación Triunfo USA’: «Quizá el español suena más rudo»

La edición estadounidense de Operación Triunfo ha vivido en los últimos días una controversia que ha cruzado fronteras. La protagonista ha sido Amalia, una concursante española de 18 años que se ha convertido en el centro del debate después de que un comentario dirigido a una de sus compañeras durante un ensayo fuera interpretado por parte del público y de los propios participantes como una falta de respeto.

La escena ha generado un intenso debate sobre las diferencias culturales en la forma de comunicarse entre España y Estados Unidos. Ante la dimensión que ha adquirido la polémica, David Bisbal, miembro del jurado del concurso en esta edición, decidió intervenir durante una de las galas para respaldar a la joven y aportar contexto sobre las diferencias en la manera de expresarse.

Un comentario muy polémico

Todo ocurrió durante un ensayo en la Academia en el que Amalia trabajaba junto a otras dos concursantes. En un momento de la preparación, una de ellas, Allie, le pidió que reprodujera la canción. La española respondió: «Como salga mal, como salga mal… que lo estoy explicando lento para que lo veáis».

Aunque para Amalia sus palabras no tenían una intención ofensiva, la reacción de su compañera fue inmediata. Allie le reprochó el tono empleado y le pidió que se dirigiera a ella con más respeto.

«Amalia, lo entiendo, pero nos hablamos con respeto. Ese tono de voz no es apropiado», respondió la concursante estadounidense.

#davidbisbal #bisbal #amaliaotusa #españoldeespaña ♬ sonido original – Alberto Palao @palaozzz David Bisbal ha defendido el español de España en OT USA tras el choque cultural de Amalia con algunos compañeros como con su amiga Allie esta semana. 💖 Un recordatorio a los concursantes y a la audiencia de que la forma de expresarnos es mucho más directa que en otros lados de Latinoamérica. 💪🏼 ¿Estás de acuerdo? #otusa

La joven española, sorprendida por la reacción, defendió que en ningún momento había pretendido faltar al respeto y preguntó: «¿Cómo quieres que te lo diga?».

Este encontronazo se viralizó y dividió a los seguidores del programa. Mientras algunos consideraban que la actitud de Amalia había resultado demasiado brusca, otros defendían que se trataba simplemente de una diferencia en la forma de hablar y no de un comportamiento irrespetuoso.

La intervención de David Bisbal

Consciente del alcance que estaba teniendo la controversia, David Bisbal aprovechó una de las galas para dirigirse directamente a la concursante española.

El cantante almeriense, que este año se incorporó al jurado de Operación Triunfo USA, quiso transmitirle tranquilidad y explicar que determinadas expresiones habituales en España pueden interpretarse de forma distinta en otros países.

«Quiero darte un pequeño tip, ¿vale? Quizá el español suena más rudo, pero no es rudo. Te lo prometo. Es simplemente que quizás estás queriendo ofrecer una ayuda, pero suena, efectivamente, de otra manera», comenzó diciendo.

«Te prometo que, como andaluz que soy, como español, es una manera de expresarse. Te lo juro, ¿vale? Un beso», concluyó, tratando de restar importancia a una polémica que llevaba varios días acumulando miles de comentarios en redes sociales.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos espectadores como un intento de contextualizar el episodio desde el punto de vista cultural y evitar que el incidente condicionara el paso de la concursante por el programa.

Críticas dentro de la Academia

El episodio del ensayo no ha sido el único motivo por el que Amalia ha estado en el foco durante las últimas semanas.

Algunas de sus compañeras también han comentado aspectos relacionados con su forma de relacionarse. Concursantes como Aziz o Lalah han asegurado que la española mantiene un contacto físico constante con el resto de participantes, algo que, según ellas, resulta incómodo.

«Piensa que eso es ser amigable. Hasta a Daniel lo toca. Es raro», llegó a afirmar una de ellas durante una conversación dentro de la Academia.

Lejos de mostrarse incómoda con esas críticas, Amalia defendió su comportamiento y explicó que esa cercanía forma parte de su personalidad y de la manera en la que siempre se ha relacionado con los demás.

De nuevo, muchos espectadores interpretaron que la situación respondía a un choque cultural, ya que en España el contacto físico durante una conversación suele ser mucho más habitual que en otros países y, en muchos casos, se utiliza para transmitir cercanía o reforzar el mensaje sin que exista una intención invasiva.

Una concursante con experiencia

Más allá de las polémicas, Amalia está demostrando sobre el escenario una notable solvencia artística pese a su juventud. Es importante tener en cuenta una cosa: no llega al programa sin experiencia. Antes de entrar en la Academia ya había desarrollado una trayectoria tanto en la interpretación como en la danza.

Participó como actriz en la serie Ayla y los Mirror y también formó parte del reparto de la película musical Voy a pasármelo bien, donde pudo mostrar sus habilidades como bailarina.

Actualmente reside en Nueva York, ciudad en la que continúa su formación en teatro musical y técnica vocal. Precisamente fue durante esa etapa en Estados Unidos cuando surgió la oportunidad de presentarse a Operación Triunfo USA, un formato que le permitía cumplir el sueño que, según ha contado, tenía desde niña.