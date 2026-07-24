‘OT USA’ expulsa disciplinariamente a una concursante: «Sucedió una lamentable situación»

Uno de los formatos televisivos más conocidos de nuestro país es, sin lugar a duda, Operación Triunfo. El popular talent musical nos ha presentado, a lo largo de los años, a numerosos talentos que han marcado la industria musical de una manera o de otra. De hecho, fue precisamente en este programa donde David Bisbal se dio a conocer. Y es que el ahora miembro del jurado de OT USA se ha convertido en uno de los artistas españoles más conocidos de la industria. Una carrera profesional absolutamente brillante que, este 2026, le ha llevado de regreso al formato. Eso sí, con otra labor.

OT USA está siendo un éxito en el país vecino. Pero, recientemente, los espectadores tuvieron que enfrentarse a un inesperado suceso. Y es que Acuarela, la favorita de la edición, ha sido expulsada disciplinariamente. Pues, parece ser que la joven ha tenido una actitud muy cuestionable que no simpatiza nada con el formato. La presentadora, Natalia Téllez, ha explicado a la audiencia de Telemundo el motivo por el que han optado por expulsar a la concursante.

La organización de ‘OT USA’ se muestra tajante con su decisión

«El día de ayer dentro de la Academia de OT sucedió una lamentable situación entre los alumnos. Y para Telemundo la salud física y emocional de nuestros alumnos es la máxima prioridad. En una competencia como esta, la convivencia es uno de los pilares más importantes para el aprendizaje de nuestros alumnos», comenzó diciendo.

«Operación Triunfo: Estados Unidos está comprometido con los valores de respeto, responsabilidad y profesionalismo que definen la competencia. Tras una revisión exhaustiva, se determinó que Acuarela incurrió en conductas que contravienen el código de conducta del programa y, como resultado, ha sido retirada de la competencia. Estas decisiones nunca se toman a la ligera, pero nuestra máxima prioridad es mantener un entorno que sea seguro y respetuoso para todos los participantes», ha indicado.

Cabe señalar que la organización no emitió, en ningún momento, las imágenes de Acuarela infringiendo las normas. Además, lo sucedido, según apuntan varios medios de comunicación, no se pudo ver tampoco en el directo que emite el reality en YouTube. Un pequeño detalle que ha generado algunos rumores entre los espectadores en redes sociales.

Por su parte, Erika Ender, la directora de la Academia, ha sido tajante. «No tenemos duda del talento de Acuarela, pero realmente, como les digo todo el tiempo, estamos trabajando en una escuela de alto rendimiento y conviviendo. Por eso es importantísimo que entendamos la importancia de las reglas, no solo a nivel académico, sino a nivel humano. Hay que entender el respeto y entender las líneas. Hay que seguir indicaciones, reglas y conductas, sin excepción», sentenció.