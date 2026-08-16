Bruce Lee, artista marcial y actor: «No reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una difícil»
El actor Robert de Niro (82 años) sobre la religión
La frase del día de David Bowie, cantante: "Una vez que pierdes esa capacidad de asombro ante la vida, prácticamente estás en vías de desaparecer"
El lema de Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, que te hará reflexionar: "El destino de los hombres está hecho de momentos felices, pero no de épocas felices"
Cuando Bruce Lee planteaba que no había que pedir una vida fácil, sino fuerza para afrontar una difícil, no pretendía convertir el sufrimiento en algo deseable. Su mensaje iba en otra dirección: las dificultades forman parte inevitable de la vida y tratar de esquivarlas constantemente puede impedir que una persona desarrolle un carácter fuerte y resiliente. Desde su punto de vista, una existencia basada únicamente en la comodidad puede terminar debilitando el carácter. Las dificultades, por el contrario, obligan a aprender, adaptarse y superar los propios límites.
Esta manera de entender la adversidad guarda relación con algunas ideas presentes en el taoísmo y el budismo, donde el cambio y las dificultades forman parte del equilibrio de la vida. El núcleo de la frase no se encuentra en la dificultad, sino en la capacidad para afrontarla. Bruce Lee entendía la fortaleza como una cualidad que se podía cultivar con disciplina, esfuerzo y práctica. Por eso, el entrenamiento físico siempre estuvo estrechamente ligado a su desarrollo mental y personal.
«No reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una difícil».
Bruce Jun Fan Lee nació en San Francisco en 1940, aunque pasó gran parte de su infancia y juventud en Hong Kong. A los 18 años volvió a Estados Unidos con pocos recursos y tuvo que empezar prácticamente desde cero. Estudió filosofía en la Universidad de Washington y, al mismo tiempo, comenzó a ganarse la vida enseñando artes marciales.
Uno de los momentos más complicados de su vida llegó a finales de los años 60, cuando sufrió una importante lesión en la espalda, lo que le obligó a limitar considerablemente su actividad física. Aquel contratiempo, sin embargo, terminó convirtiéndose también en una etapa de reflexión y aprendizaje. Durante su recuperación escribió, estudió y desarrolló nuevas ideas sobre las artes marciales y la filosofía.
Su popularidad comenzó a crecer con su participación en la serie «The Green Hornet» y alcanzó una dimensión internacional gracias a películas como «Operación Dragón». Bruce Lee murió en 1973, cuando sólo tenía 32 años. La causa oficial de su fallecimiento fue un edema cerebral, aunque con el paso de las décadas han surgido distintas hipótesis acerca de las circunstancias de su muerte.
En definitiva, el artista marcial no pedía una vida fácil, sino fuerza para soportar una difícil. En pocas palabras, esa idea resume buena parte de su filosofía y también de su trayectoria personal. No prometía una existencia sin obstáculos, sino la posibilidad de desarrollar las herramientas necesarias para enfrentarlos.
Las mejores frases de Bruce Lee
- «Conocerse a sí mismo es estudiarse a sí mismo en acción con otra persona»
- «No temas el fracaso. El crimen no es el fracaso, sino apuntar bajo»
- «La simplicidad es la clave de la brillantez»
- «El conocimiento no es suficiente, debemos aplicarlo. No basta con querer, hay que hacerlo»
- «Los errores son siempre perdonables, si uno tiene el coraje de admitirlos»
- «El éxito de mis más grandes películas se debe a que estaba siendo Bruce Lee. No un personaje»
- «Investiga en tus propias experiencias, para llegar a entender qué funciona para ti»
- «La realidad se hace evidente cuando dejamos de comparar»
- «Un buen profesor protege a sus alumnos de su propia influencia»
- «Vacía tu copa para que pueda ser llenada; quédate sin nada para ganar la totalidad»
- «La concentración es la raíz de todas las capacidades del hombre»
- «El espíritu del individuo está determinado por sus hábitos dominantes de pensamiento»
- «La posesión de cualquier cosa comienza en la mente»
- «El hombre, el ser viviente, el individuo creativo, es siempre más importante que cualquier estilo o sistema establecido»
- «Elige lo positivo. Tienes la elección, eres el maestro de tu actitud, elige lo positivo, lo constructivo»
- «No estoy en este mundo para vivir a la altura de tus expectativas y tú no estás en este mundo para vivir a la altura de las mías»
- «Cuanto menos esfuerzo, más rápido y más potente serás»
- «La clave de la inmortalidad es vivir una vida que valga la pena recordar»
- «Aprender es un proceso constante de descubrimiento que nunca concluye»
- «La vida nunca es estancamiento. Es movimiento constante, movimiento sin ritmo»
- «Para mí, las artes marciales significan expresarte a ti mismo»
- «El arte, después de todo, es un medio de adquirir libertad personal»
- «Hay que buscar el buen equilibrio en el movimiento y no en la quietud»
- «Siempre he sido un artista marcial por decisión, un actor por profesión, pero sobre todo, soy un artista de la vida»
- «Si deseas comprender la verdad en las artes marciales, para ver a cualquier oponente con claridad, debes dejar atrás las nociones aprendidas en las escuelas, los prejuicios, los gustos y disgustos, entre otros»
- «El arte, después de todo, es un medio de adquirir libertad personal. Tu forma no es la mía y mi forma no es la tuya»
- «El espíritu del individuo está determinado por sus hábitos dominantes de pensamiento»
- «Si no quieres resbalar mañana, di la verdad hoy»