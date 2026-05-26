Crítica de ‘Spider-Noir’: el carisma de Nicolas Cage es la nota de color de un homenaje romántico al cine negro

Un gran papel conlleva una gran responsabilidad y, durante años, el traje del Hombre Araña ha ido pasando el testigo, rejuveneciendo progresivamente a cada intérprete que le daba vida. Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland… el papel siempre supuso un punto de inflexión en la carrera de estas estrellas. En cambio, ahora Nicolas Cage llega para romper cualquier tipo de molde en el que tuviésemos encasillada a la creación de Stan Lee y Steve Ditko. Porque Spider-Noir es una revisión vibrante del mito, anclada en el cinismo de los antihéroes del cine negro. Ben Reilly comparte el humor de Peter Parker, pero también el fatalismo de detectives como el Sam Spade de Humphrey Bogart.

La serie de ocho episodios, creada por Oren Uziel y Steve Lightfoot, tiene su origen en la línea de cómics alternativa de Marvel Noir, dentro de un universo paralelo, donde los personajes y su ambiente respiran una atmósfera subversiva al reconocimiento popular del amigo y vecino de Nueva York. Cage ya dobló al rol en su aparición animada dentro de Spider-Man: Un nuevo universo (2018). Sin embargo, por primera vez, el ganador del Oscar pone su rostro a un derrotado investigador privado al que no hace falta haber visto en incontables películas o decenas de series para seguirle la pista. Spider-Noir es el «match perfecto» para los neófitos de lo superheroico. La desconexión crossover (interrelación de universos ficcionales) es de agradecer en una actualidad todavía saturada por la cantidad ingente de propiedades intelectuales del género.

Dicha liviandad, sumada al carisma de su protagonista, convierten a la IP de Amazon en un clásico de siempre. Y eso, en tiempos de constante sobreestimulo y complejidad, supone un bálsamo acogedor para cualquier espectador. Junto a Cage, el reparto principal se completa con la presencia de Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston y Karen Rodríguez, entre otros.

‘Spider-Noir’: clichés efectivos y un Nicolas Cage superlativo

A las tipologías narrativas se las conoce por sus clichés. Spider-Noir no se esconde en ese sentido (léase su propio nombre). Podríamos hacer una lista con buena parte de los recursos y temas del cine negro que el show hace suyos, casi a granel y a rostro descubierto. Desde la forma al fondo. La serie no se deja ni una sola pincelada acromática del subgénero. Su concepción original en blanco y negro, el pasado obsesivo del personaje principal, la figura de la femme fatale, la ley seca o la corrupción sistémica son algunas de sus cartas descubiertas desde el piloto.

Aunque, por supuesto, ese retrato prototipo no es un hándicap. La descarada exhibición de tópicos abraza de lleno la interpretación cartoon de Cage. Y eso es posible gracias a que en la ficción conviven tanto el pesimismo psicológico del cine negro como la acción trepidante y el entretenimiento fantástico del pulp. Dicho salto de matices en el tono se escenifica en la decisión estética de poder ver cualquier capítulo a color y en el intercambio de alter egos del héroe. Los episodios en blanco y negro («Auténtica Blanco y Negro») proyectan el punto detectivesco; mientras que la vertiente coloreada, la cual imita el efecto retro, con tintes hipersaturados («True-Hue a Todo Color»), representa el lado abiertamente jovial y desenfadado del relato. Del mismo modo en el que el detective representa el noir y La Araña, a lo pulp. Eso sí, esta es una simple decisión estética y el contenido de ambas versiones es el mismo.

Por último, se nos acaban los adjetivos que puedan definir la entrega total del sobrino de Francis Ford Coppola. La estrella ha creado una mirada fría y nostálgica para su atormentado detective. Pero ese control hierático también se desenmascara cuando–sin poder evitarlo–el actor se pone juguetón. El que fuese el Motorista Fantasma de Marvel no entiende de formalismos ni de jaulas temáticas que puedan encerrar su lado más bizarro. Esa presencia hace que Spider-Noir sea una serie correcta cuando quiere ser un ejercicio controlado, y un producto superlativo cuando se desata la corporalidad extrema y el caos de tics de Cage.

¿Cuándo se estrena?

A diferencia de lo que sucede con otras series, Prime Video estrenará todos los capítulos de Spider-Noir de golpe el próximo miércoles, 27 de mayo, tanto en blanco y negro como en su versión a color.