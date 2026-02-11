Nicolas Cage describe su papel como hombre araña en ‘Spider-Noir’: «Un 70% Bogart y un 30% Bugs Bunny»

Los fans del hombre araña están de enhorabuena este 2026. Por un lado, porque podrán seguir las aventuras del Peter Parker de Tom Holland en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) gracias a Spider-Man: Brand New Day. Y por otro, porque este será el año en el que Nicolas Cage (sí, habéis leído bien) asumirá el rol del superhéroe en la serie Spider-Noir. Un personaje que no tendrá nada que ver con el clásico rol que conocemos y cuyo rol, el ganador del Oscar describe como una mezcla entre el clasicismo de Humphrey Bogart y la comedia caricaturesca de Bugs Bunny, el carismático conejo de los Looney Tunes.

El personaje no es en realidad una novedad para Cage, pues ya dobló a Spider-Noir en la cinta animada de Un nuevo universo. Pero ahora, el actor de Leaving Las Vegas (1995) asume en carne y hueso esta variante detectivesca en el formato de serie de televisión. La ficción podrá verse en exclusiva en Prime Video y está creada por Oren Uziel, guionista de la próxima Supergirl y Steve Lightfoot, showrunner de The Punisher (2017). En la dirección, encontramos a Harry Bradbeer, responsable de la realización de capítulos para ficciones tan conocidas como Fleabag (2016) o Killing Eve (2018) y de Enola Holmes 1 y 2, dos filmes de éxito viral dentro del catálogo de Netflix. Phil Lord y Christopher Miller, ideólogos de las cintas animadas de Sony, ocupan aquí el rol de productores ejecutivos con Pascal Pictures, la propia Sony Pictures y Amazon MGM Studios.

Todavía no se ha concretado una fecha de estreno oficial. Sin embargo por las primeras imágenes oficiales, el debut en la televisión de Cage en Spider-Noir no debería tardar demasiado en llegar y, cuando lo haga, podemos estar seguros de que se producirá un gran revuelo en internet y las redes sociales.

Nicolas Cage describe su Spider-Noir: «Soy 100% yo»

Acompañando a Cage, en elenco encontramos a Andre Caldwell (Matrix) y el nominado al premio de la Academia, Brendan Gleeson (Calvary), quien encarnará al antagonista principal de la serie. Tras ellos están Jack Huston (La gran estafa americana), Lamorne Morris (Yesterday), Li Jun Li (Los pecadores) y Abraham Popoola (Cruella), entre otros.

En una entrevista reciente con Esquire, la estrella hablaba así del proyecto y de su interpretación: «Para mí, este personaje era 70% Bogart y 30% Bugs Bunny. Básicamente era Mel Blanc interpretando a Bogart, con ese sarcástico sentido del humor. Pero soy 100% yo».

You’re seeing double for a reason. “Spider-Noir” is coming soon in both Authentic Black & White and True-Hue Full Color. pic.twitter.com/0gF7R70nVP — Sony (@Sony) February 10, 2026

Partiendo de la línea real de cómics Marvel, Spider-Noir es una serie pensada para ver en blanco y negro, pero los suscriptores de Prime tendrán la opción de poder disfrutar de los capítulos a todo color. Una posibilidad que consigue no espantar a los escépticos del formato.

No es Peter Parker

La versión del personaje lleva por nombre Ben Reilly y es un investigador privado venido a menos en la Nueva York de la Gran Depresión. Reilly tendrá que revivir su época pasada como único superhéroe de la ciudad a lo largo de ocho episodios.

Cage volverá al personaje en 2027, cuando vuelva a doblar a Reilly en Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.