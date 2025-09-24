‘Spider-Man: Brand New Day’ ficha a un villano imponente: Tom Holland va a tener que pelear muy duro

Spider-Man: Brand New Day no para de ser noticia últimamente, aunque ahora la novedad de la producción no es una primicia alarmante como el aparatoso accidente de Tom Holland: la nueva entrega ya tiene un imponente villano para ponerle las cosas difíciles al amigo y vecino de Nueva York. Porque con ocho largometrajes confeccionados sobre la propiedad intelectual, el trepamuros ha tenido que enfrentarse a poderosos y clásicos antagonistas de las viñetas, como el Duende Verde, Venom, el Dr. Octopus, Lagarto, Misterio o el Buitre. Pero en esta ocasión, el malvado rival se estrenará oficialmente dentro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Eso sí, ya lo hemos visto en otras adaptaciones del superhéroe como la portentosamente animada Spider-Man: Un nuevo universo. Nos referimos a Tombstone o como bien se le ha conocido tradicionalmente en España, Lápida.

Después de ofrecer su voz en la primera de las cintas de Miles Morales en Sony Pictures, por fin Marvin Jones III tendrá la oportunidad de dar a conocer su imponente físico dando vida en Brand New Day al último villano en fichar por el proyecto. Tombstone se suma así a la incorporación del feroz Scorpion, que a principios de verano supimos que iba a estar encarnado por la estrella de Better Call Saul, Michael Mando. Este recupera así el papel de Mac Gargan, al cual ya pudimos como un secuaz del Buitre de Michael Keaton en la primera entrega protagonizada por Holland, Spider-Man: Homecoming. De esta forma, las sucesivas anexiones al casting vienen a corroborar esa idea de que en la próxima entrega dirigida por Destin Cretton, veremos a un Peter Parker más callejero, bajo amenazas no tan gigantescas como las de sus dos anteriores proyectos.

Marvin Jones III has been cast as Tombstone in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ (Source: Deadline) pic.twitter.com/I19dghy1rh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 23, 2025

‘Brand New Day’: el villano

El personaje de Tombstone apareció por primera vez en 1988, dentro de la publicación 36 de Web of Spider-Man. Creado por Gerry Conway y Alex Saviuk, el rol en realidad se llama Lonnie Lincoln y es el líder de un grupo de criminales bastante temido en las calles de Nueva York. Marvin Jones III vuelve a ser la elección perfecta para encarnar a esta versión en carne y hueso de Lápida, dado que al igual que el actor, el supervillano es un afroamericano albino de gran envergadura.

Con una-por el momento-reducida carrera como intérprete, Jones III comenzó su profesión artística en el campo musical bajo el seudónimo del rapero americano Krondon. Sin embargo, su aparición en Spider-Man: Brand New Day como villano supondrá un salto de reconocimiento abismal que de seguro, aupará su carrera dentro del cine comercial.

La cinta de Spider-Man con mejor reparto

Si hacemos caso a las informaciones que han ido surgiendo, en Spider-Man: Brand New Day aparecerán el Castigador de Jon Bernthal, el Hulk de Mark Ruffalo, la Viuda Negra de Florence Pugh y por supuesto, el regreso de Zendaya y Jacob Batalon a sus personajes de MJ y Ned. De momento, desconocemos el papel que desempeñará el fichaje estrella de Stranger Things, Sadie Sink y para averiguarlo, tendremos que esperar al próximo verano. Concretamente hasta el 31 de julio de 2026, fecha en la que la cinta se proyectará en las salas de cine de todo el mundo.