Dos menores desatan una oleada de robos en Manacor: entraban en casas a plena luz del día

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos menores de edad como presuntos autores de tres robos con fuerza en domicilios cometidos en la localidad en un corto intervalo de tiempo. Los arrestados accedían a las viviendas forzando puertas y ventanas y aprovechaban la ausencia de los moradores para sustraer objetos de valor, joyas y dinero en efectivo.

Los hechos tuvieron lugar entre el jueves y el domingo de la pasada semana, periodo en el que la Brigada Local de Policía Judicial de Manacor recibió tres denuncias por robos en viviendas con un patrón muy similar. La unidad policial tiene entre sus competencias la investigación de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico dentro de su demarcación.

Tras recoger las manifestaciones de los perjudicados, los investigadores constataron que los robos se habrían cometido durante el día, ya que todas las víctimas descubrieron lo sucedido al regresar a sus domicilios pasada las 20 horas. Este dato resultó clave para centrar la investigación.

Según las pesquisas, los autores seguían un mismo modus operandi: seleccionaban viviendas unifamiliares y plantas bajas con características similares, accedían a ellas forzando puertas o ventanas mediante objetos metálicos y, una vez en el interior, se apoderaban de cualquier objeto de valor que encontraban a su alcance.

En uno de los robos, la moradora del domicilio aportó un testimonio relevante al indicar que, el día de los hechos, había observado a dos jóvenes merodeando por la zona en actitud sospechosa, fijándose tanto en las viviendas como en el interior de los vehículos estacionados.

A partir de esta información, los agentes de la Policía Nacional intensificaron las labores de investigación y establecieron dispositivos de vigilancia en diferentes puntos de la localidad, lo que permitió identificar y localizar a los presuntos responsables, resultando ser dos menores de edad.

Finalmente, los jóvenes fueron localizados en el domicilio de uno de ellos, donde los agentes procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales. Durante la intervención, se logró recuperar una parte importante de los efectos sustraídos, entre ellos joyas y otros objetos de valor.

Una vez reconocidos, numerosos efectos recuperados ya han sido entregados a sus legítimos propietarios, cerrando así parte de los perjuicios ocasionados por los robos. No obstante, la investigación permanece abierta, ya que los agentes han localizado otros objetos cuya procedencia aún se está comprobando, con el objetivo de determinar si también han sido sustraídos en otros hechos delictivos.

La Policía Nacional no descarta que los detenidos puedan estar implicados en más robos cometidos en la zona y continúa realizando gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.