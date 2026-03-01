Multazo de 1,5 millones por hacer cinco edificaciones y un anfiteatro en suelo rústico protegido en Ibiza

Multazo de 1,5 millones por construir cinco edificaciones y un anfiteatro en suelo rústico protegido en Ibiza, después de que el pleno del Consell arcordara esta semana inadmitir el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo del Ejecutivo de 14 de junio de 2024 relativo a un expediente de disciplina urbanística por la realización de obras sin título habilitante en suelo rústico protegido Área Natural de Especial Interés (SRP-ANEI), en el término municipal.

Las actuaciones se llevaron a cabo en una parcela situada en el polígono 9, parcela 273, en la venta de s’Àguila, y consisten en la construcción de diversas edificaciones y elementos anexos de uso residencial sin licencia urbanística.

Concretamente, se trata de cinco edificaciones: una primera destinada a lavandería y cuarto técnico (53,26 m² construidos), una segunda con habitación y baño (57,12 m²), una tercera también con lavandería y cuarto técnico (153,68 m²), una cuarta compuesta por salón-comedor, cocina, baño y quinta con salón-comedor, cocina, baño y dos habitaciones (80,46 m² construidos).

Además, en el espacio libre de la parcela se ejecutaron otras construcciones no permitidas: una piscina de 195,35 m², un anfiteatro de 165,70 m², una terraza pavimentada de 429,37 m², una pérgola de 172,41 m2 m².

Los servicios técnicos concluyeron que todas estas actuaciones son manifiestamente incompatibles con la ordenación territorial y urbanística vigente, dado que se encuentran en suelo rústico protegido ANEI, donde el uso de vivienda unifamiliar está expresamente prohibida. La valoración económica de las obras ejecutadas sin autorización se fijó en 591.852,31 euros.

El acuerdo recorrido ordenaba el restablecimiento de la realidad física alterada e imponía una sanción de 1.479.630,78 euros, correspondiente al 250% del valor de las obras, de acuerdo con lo que establece la Ley de urbanismo de las Islas Baleares para las infracciones muy graves en suelo rústico protegido. Ahora la propiedad dispone de 6 meses para presentar el proyecto de derribo de las obras objeto de este expediente.