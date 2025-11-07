Decenas de despachos se vuelcan en Mallorca para asesorar en la amnistía de casas ilegales en rústico

OKBALEARES ha podido constatar a través de diversos buscadores y utilizando como palabras clave ha podido constatar a través de diversos buscadores y utilizando como palabras clave «amnistía ilegales rústico Baleares» la existencia de varias decenas de despachos profesionales que hacen publicaciones en sus páginas web al tiempo que ofrecen sus servicios a los propietarios de esas construcciones en suelo rústico de Mallorca que pueden dejar de ser ilegales gracias a la nueva ley.

Inversores, empresas de negocios, despachos de abogados, inmobiliarias, asesores fiscales, urbanistas, constructoras y consultoras en general copan las primeras páginas de los buscadores que ofrecen información sobre la amnistía de las construcciones ilegales en rústico que pueden ser amnistiadas con la Baleares. en general copan las primeras páginas de los buscadores que ofrecen información sobre la amnistía de las construcciones ilegales en rústico que pueden ser amnistiadas con la nueva legislación vigente en

«¿Cómo legalizar una finca rústica en Mallorca?» es el reclamo más utilizado por los bufetes detectados en el buscador.

La ley que permite regularizar construcciones ilegales en suelo rústico no es una amnistía como tal sino que el proceso obliga a cumplir requisitos y pagar tasas y multas. No es barato y, además, la regularización prohíbe un futuro uso turístico de la finca.

Para acogerse a la regularización es preceptivo que hayan pasado ocho años sin que la administración haya iniciado expediente alguno de demolición; es decir, que la infracción urbanística debe haber prescrito.

Según cálculos de algunos de los posts publicados por estos despachos profesionales, para una edificación ilegal valorada en 100.000 euros, el coste de su regularización puede superar los 30.000 euros. Este coste incluye el precio por el informe del arquitecto y las tasas y multas a pagar a la administración correspondiente.

