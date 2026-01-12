El bus gratis infrafinanciado en Palma por Pedro Sánchez meterá este año dos millones de pasajeros más

El transporte público gratuito que anuncia a bombo y platillo el gobierno de Pedro Sánchez deja desde el principio múltiples efectos negativos. Uno de ellos, es lanzar a los ciudadanos hacia un medio de transporte infrafinanciado y que dispara el número de pasajeros asumibles por ayuntamientos como el de Palma. Este año prevé más de 2 millones de nuevos pasajeros superando ya los 67 millones de servicios anuales.

OKBALEARES ha comprobado en los Presupuestos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que aprobó hace unos días el Ayuntamiento de Palma que la previsión para este año es que el servicio alcance la friolera de los 67 millones de pasajeros. Son más de 2 millones de pasajeros más que la estimación de 2025. Sólo en un año.

Actualmente es está ultimando el cómputo del servicio durante 2025 que, como estimación, anuncia 64.931.849 pasajeros. En los presupuestos para 2026 se establece la previsión redonda de 67 millones

El año 2023 los autobuses de la EMT palmesana transportaron 52,6 millones de pasajeros. Desde entonces han crecido considerablemente tanto la población como todos los que han acudido al efecto llamada de la gratuidad del bus. Un efecto llamada lanzado por el gobierno de Pedro Sánchez a base de anunciar transporte público gratis; eso sí, pagando sólo el 40% de lo que cuesta realmente el servicio.

Metro, tren y autobuses públicos de Baleares tienen garantizada su gratuidad, también en 2026. El Congreso de los Diputados lo ha ratificado este jueves en sesión plenaria al incluir en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible una enmienda del Senado que establece esta ayuda para los territorios insulares de Canarias y Baleares.

El PSOE votó en contra de esta gratuidad hace unos días en el Senado. A pesar de ello, la propuesta del PP siguió adelante en dirección al Congreso de los Diputados donde hoy el PSOE ha cambiado el sentido de su voto y la apoyado.

Esta decisión beneficia a decenas de miles de usuarios en el archipiélago. De este modo, Baleares afronta un 2026 en el que el transporte público seguirá siendo completamente gratuito, a la espera de que el Govern y el Estado definan los mecanismos técnicos para aplicar la financiación prevista.