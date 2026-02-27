Así fue el arresto de la banda de argelinos que cometió 20 robos en comercios de toda Mallorca

La Guardia Civil ha detenido a siete integrantes de un grupo criminal perfectamente estructurado y dedicado de forma continuada a la comisión de delitos contra el patrimonio en distintos puntos de Mallorca. La operación, desarrollada por agentes del Área de Investigación de Pont d’Inca, ha permitido esclarecer más de una veintena de robos cometidos en varias localidades de la isla y recuperar varios vehículos sustraídos que eran utilizados para perpetrar los asaltos.

La investigación se inició hace varios meses, cuando los agentes detectaron un incremento en la sustracción de vehículos, principalmente de alta gama, que posteriormente eran empleados para desplazarse con rapidez entre municipios y ejecutar robos en establecimientos comerciales. El uso de este tipo de automóviles respondía a una estrategia clara: garantizar una huida rápida en caso de ser sorprendidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según fuentes de la Guardia Civil, el grupo actuaba de manera coordinada y con un claro reparto de funciones. Su actividad delictiva era especialmente intensa, hasta el punto de que en una sola noche llegaron a cometer cinco robos en distintos establecimientos utilizando un vehículo que previamente habían sustraído en la localidad de Santa Margarita.

Hasta el momento, a los detenidos se les atribuyen 20 robos cometidos en Palma, Valldemossa, Deià, Sóller, Campos, Santanyí, Artà, Santa Margarita y Felanitx, lo que evidencia la amplia movilidad del grupo y su capacidad para actuar en diferentes puntos de la isla en cortos intervalos de tiempo.

En Valldemossa, los investigados accedieron al interior de un restaurante y una cafetería, además de fracturar las ventanillas de cinco vehículos estacionados, de los que sustrajeron diversos efectos personales. En esa misma localidad también robaron una motocicleta y se apoderaron de placas de matrícula de varios turismos, presuntamente para dificultar la identificación de los vehículos utilizados en los asaltos.

En Campos asaltaron un estanco del que se llevaron una importante cantidad de cajetillas de tabaco. En Sóller desvalijaron varios restaurantes y cafeterías, mientras que en Santanyí sustrajeron un vehículo y perpetraron un nuevo robo en un establecimiento de restauración, entre otros hechos delictivos que han sido esclarecidos en el marco de la operación.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes lograron recuperar tres vehículos y una motocicleta sustraídos en diferentes municipios, así como vincular a los arrestados con más de veinte delitos contra el patrimonio.

El pasado 26 de febrero, la Guardia Civil llevó a cabo dos registros domiciliarios en viviendas situadas en las inmediaciones de la calle Manuel Azaña, donde residían varios de los ahora detenidos. En los registros se intervinieron numerosos efectos procedentes de los robos, entre ellos cajetillas de tabaco sustraídas en estancos, así como herramientas y útiles empleados para cometer los asaltos.

Entre el material incautado se encuentran guantes, pasamontañas, llaves de vehículos robados y herramientas específicas, incluidos martillos diseñados para la rotura rápida de cristales, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un grupo especializado que actuaba con planificación y medios concretos para maximizar la eficacia de sus acciones delictivas.

Los siete detenidos, de origen argelino y con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años, cuentan con antecedentes por hechos similares. En las próximas horas pasarán a disposición judicial, mientras la investigación continúa abierta para determinar si pudieran estar relacionados con otros delitos cometidos en la isla.