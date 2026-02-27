El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia de control nuclear de la ONU, advertido que no puede verificar si el régimen de los ayatolás de Teherán ha suspendido todas sus actividades de enriquecimiento de uranio, debido a la falta de acceso a las instalaciones nucleares afectadas por la guerra de 12 días que tuvo lugar en junio de 2025. Según un informe confidencial del OIEA que ha circulado entre los Estados miembros de la ONU, los científicos de la agencia tampoco han podido determinar con certeza el tamaño exacto del uranio en estas instalaciones, lo que representa un riesgo crítico que «debe abordarse con la máxima urgencia».

En el informe se ha subrayado la necesidad de que el régimen de los ayatolás de Teherán coopere plenamente con la agencia para garantizar la implementación efectiva de las salvaguardias internacionales. «El director general llama a Irán a comprometerse de manera constructiva con la agencia, a fin de facilitar la implementación completa y efectiva de las salvaguardias en el país», se ha señalado en el documento. La falta de colaboración limita la capacidad de los inspectores de la ONU para verificar si el programa nuclear iraní cumple con los estándares internacionales.

Una de las revelaciones más significativas del informe es que parte del uranio más enriquecido de Irán, con hasta un 60% de pureza —muy cercano al 90% necesario para armas nucleares— se encuentra almacenado en un complejo subterráneo en la instalación nuclear de Isfahán. Es la primera vez que el OIEA ha reconocido de forma pública la ubicación de este material. La instalación que la entrada de este complejo subterráneo fue atacada en operaciones militares de Estados Unidos e Israel el año pasado, diplomáticos aseguran que la instalación parece haber permanecido en gran medida intacta.

En el informe también se ha destacado que la OIEA no puede verificar la naturaleza de las operaciones en estas instalaciones. La vigilancia por satélite permite observar movimiento de vehículos y actividad general, la falta de acceso físico impide confirmar si se mantiene la producción de uranio enriquecido y en qué cantidades. Esto genera preocupación internacional sobre la posible desviación de material hacia fines militares y sobre la transparencia de Irán en su programa nuclear.

En el contexto geopolítico, la situación mantiene a la región en alerta ante un posible ataque de Washington al régimen de los ayatolás. Mientras, en Israel, se preparan ante una posible respuesta del régimen de los ayatolás a Teherán. Estados Unidos mantiene un despliegue militar reforzado en el Golfo Pérsico, mientras que Israel no ha modificado sus directrices públicas pese a la creciente tensión por el programa nuclear iraní. La combinación de uranio altamente enriquecido y la falta de acceso a las instalaciones aumenta la presión sobre la comunidad internacional para lograr una mayor transparencia y reforzar los mecanismos de verificación nuclear.

En resumen, el informe del OIEA pone de relieve la urgencia de la cooperación de Irán con los organismos internacionales, así como la necesidad de un monitoreo riguroso de los materiales nucleares almacenados. La comunidad internacional enfrenta el reto de equilibrar la diplomacia, la seguridad regional y la no proliferación nuclear, en un escenario en el que la verificación física directa de los materiales nucleares es extremadamente limitada.