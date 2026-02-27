Así se preparan en Israel ante un ataque de Irán: «No esperamos que el gobierno de España nos defienda»

¿Cómo se prepara alguien antes de que caiga un misil en su casa? La israelí Yifat Fouchs, de 43 años, explica en una entrevista concedida a OKDIARIO cómo se prepara estos días ante el inminente ataque de Estados Unidos a Irán. Sabe que los ayatolás responderán con misiles. Vive en el barrio de Ramat Aviv, al norte de Tel Aviv, en un edificio, en el que prácticamente cayó encima un misil iraní durante la llamada guerra de los 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025. Israel contó con el apoyo de EEUU y otros países. Los ayatolás con los terroristas hutíes, Hezbolá y Hamás. Durante la entrevista, aborda la hipocresía de la izquierda de Europa y qué espera del futuro: «No espero que el gobierno de España defienda Israel de un ataque de Irán, es antiisraelí».

El misil iraní rompió la rutina de su familia que hasta entonces vivía con la sensación de relativa seguridad que ofrece uno de los distritos más acomodados del país. Eran las seis de la mañana cuando sonó la alarma. En cuestión de segundos, Yifat Fouchs corrió con sus tres hijos a la habitación blindada convencida de que, al salir, su casa ya no existiría. El proyectil cayó a escasos metros, reduciendo a escombros un bloque de apartamentos y dejando una cicatriz física y emocional en toda la zona. Éste es su testimonio sobre cómo se vive, se teme y se resiste bajo la amenaza constante de nuevos ataques de Irán y los grupos terroristas financiados por el régimen de los ayatolás.

PREGUNTA.- En el último ataque, Israel recibió ayuda de Estados Unidos y otros países, ¿qué espera de Europa?

RESPUESTA. – Obviamente, cuanto más defensa tengamos, mejor. Los británicos [por el gobierno izquierdista del primer ministro laborista Keir Starmer] ya no permiten que EEUU opere desde allí. Así que no podemos esperar que los británicos hagan mucho si no permiten que Estados Unidos opere desde sus islas.

«Nada del gobierno de España»

P. – ¿Espera ayuda de España ante un ataque por parte de Irán?

R. – No espero mucho del gobierno [de España] actual [defendiendo a Israel ante un ataque de Irán]. No apoya en absoluto a Israel, no apoya nuestra historia, a pesar de todas las dificultades que tuvimos. El actual gobierno español es muy antiisraelí, si se me permite decirlo.

P. – ¿Qué recuerda del momento en el que cayó el misil cerca de su casa en junio de 2025?

R. – El misil iraní cayó en Ramat Aviv dos días antes del alto el fuego. Era muy temprano, sobre las seis de la mañana. Los niños dormían en la habitación blindada de seguridad. Mi marido y yo corrimos con ellos. Normalmente, can más bombas cuando el misil impacta en la protección antimisiles. Pero esta vez fue muy diferente. La sensación fue muy fuerte. Le dije a mi esposo: «Creo que nuestra casa ha desaparecido. Cuando salgamos de la habitación de seguridad y no habrá ninguna casa». Por suerte, sí estaba.

P. – ¿Sus vecinos que se quedaron sin casa por el misil?

R. – La gente del bloque de apartamentos estaba en el refugio. Estaban en la planta baja, básicamente en el semisótano. Había niños, mujeres, hombres, mucha gente. El misil cayó sobre el edificio, destruyéndolo por completo. Las casas frente a él también quedaron destruidas. Los vecinos tardaron un tiempo en recuperarse.

P.- ¿Qué piensa de un posible ataque contra Irán?

R. – Apesar de todo, lo entiendo. En primer lugar, debe ocurrir por el pueblo iraní. Estoy en contacto con gente en Irán. Hablamos de decenas de miles de personas que murieron masacradas en enero [por orden del régimen de los ayatolás]. Desde la perspectiva israelí, no creo que ningún país permita una amenaza así, una amenaza a la vida del país durante tanto tiempo. Ningún país occidental permitiría una amenaza continua a nuestra existencia durante tanto tiempo.

P. – ¿Apoya en firme un ataque de Estados Unidos?

R. – Donald Trump entiende lo que ocurre, y espero que actúe. Dicho esto, entiendo que nos veremos afectados de nuevo. Y es algo que nadie desea. Nadie quiere que los niños vuelvan a sufrir eso. Nadie quiere despertarse en mitad de la noche con las alarmas y correr con sus hijos refugio.

P.- ¿Cómo cree que será el ataque?

R.- Espero algo muy similar a lo que ocurrió la última vez [en junio de 2025]. Irán tiene unos 2000 misiles. Eso es lo que dicen. Pero el número de lanzaderas es bastante limitado. El pueblo judío no tiene muchas opciones, y creo que es muy importante construir esta nación. Para mí, es obvio que tengo estar aquí. En tiempos de guerra, podría mudarme a una zona más segura. Hemos estado pensando en irnos 10 días o 12 días fuera del país.

P. – Ha dicho que está en contacto con iraníes, ¿qué le dicen de la brutlidad de los ayatolás de estos meses?

R. – Creo que es un efecto de la guerra de junio. Muchos iraníes aseguran que desde la guerra es que nada ha vuelto a ser igual. El gobierno, el régimen, está muy debilitado y perciben la debilidad de ese tipo de control sobre la población.

La hipocresía de la izquierda europea

P. – No se ve por parte en la izquierda europea ni en las universidades de élite, el grado de apoyo a Palestina con Irán.

R. – Creo que son muy hipócritas. En Gaza fue muy fácil decir: «Es un genocidio, hay que protegerlos, e Israel es peor». Todos olvidaron el 7 de octubre. Fue uno de los sucesos más terribles de la historia: en un par de horas, miles de personas fueron asesinadas y violadas. Y creo que lo que ocurrió en Gaza es muy trágico. Nadie quiere ver niños afectados por la guerra. Pero creo que Occidente, como la izquierda en Estados Unidos y Europa, no comprende el panorama general. Y querían ver solo una perspectiva. En el caso de Irán, creo que nadie aporta lo suficiente. No les importa porque no tiene relación con los judíos ni con Israel.

P. – ¿Cree que los gobiernos europeos se volvieron contra Israel?

R. – Londres, Francia e Italia han cambiado desde el 7 de octubre. Hay un auge de movimientos islámicos extremistas y de la izquierda occidental que siente que debe apoyarlos. No creo que los europeos comprendan que no tenemos muchas opciones. Nos atacan desde múltiples lugares y países [en referencia a Irán, los terroristas de Hezbolá o Hamás]. Es cómodo estar en Europa, donde no hay amenazas, donde no se ven las amenazas diarias sobre los hijos. Así que es muy fácil decir: «Oh, han sido agresivos». No lo elegimos. Estábamos en nuestras casas el 7 de octubre celebrando un día festivo y de repente miles de terroristas llegaron a nuestro patio trasero y atacaron a nuestra gente.

P. – ¿Cómo ve el futuro de Irán después de un ataque?

R. – Continuaremos con nuestra vida. Israel seguirá prosperando. También, por el pueblo iraní, por el pueblo israelí y por todo el mundo occidental. Ese país de islamismo extremista con reglas que anulas a las mujeres, sus derechos. Los derechos humanos no deberían existir. Así que creo que todos debemos actuar unidos y ayudar al gobierno estadounidense a lograrlo. Eso es todo.

P. – ¿Qué espera de las relaciones entre Israel e Irán después de los ayatolás?

R. -Es muy emocionante. Si miramos más allá de la amenaza y las implicaciones de una guerra, el futuro podría ser asombroso. Saber que Irán será un país libre y que habrá una relación con Israel es sumamente emocionante. El plan de Trump para cambiar la región es emocionante. Sabiendo que Israel siempre está bajo amenaza, quizás exista un camino hacia un futuro mejor para nuestros hijos. Y no se trata solamente de Irán, sino de que se destruyan las capacidades de Irán, sus representantes [terroristas] en Gaza, Hezbolá y los hutíes