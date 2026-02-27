El origen de las cerezas de Mercadona: va a traer más de 6.000 toneladas

La campaña de la cereza comienza a ponerse en marcha y sabiendo que es uno de los frutos que más se consumen durante primavera y verano, este año llega con cifras llamativas. Mercadona prevé comprar más de 6.000 toneladas de cerezas de origen España entre mayo y agosto, el periodo natural de producción de este fruto. La cifra que aporta el supermercado supone duplicar el volumen adquirido la temporada pasada y confirma que la cadena quiere reforzar su apuesta por uno de los productos estrella de la nueva temporada.

La cereza es una de esos frutos que siempre apetece en cuando la temperaturas comienzan a dar tregua. Lo que ocurre con ella además es algo curiosos, y es que la bandejas se venden solas cuando la encontramos que está en su punto. Por eso la planificación es clave. No se trata sólo de comprar más, sino de coordinar tiempos, zonas productoras y logística para que el producto llegue fresco al lineal y también al canal online, que cada vez gana más peso. De este modo, detrás de esas 6.000 toneladas de cerezas que en breve veremos en Mercadona hay agricultores, cooperativas y empresas repartidas por distintas regiones del país. La compañía mantiene que toda la cereza que comercializa es de origen nacional, una decisión que encaja con su modelo de trabajo con proveedores españoles y con su estrategia de potenciar el producto de temporada.

El origen de las cerezas de Mercadona

El aumento de stock respecto a la campaña anterior es significativo. Pasar a más de 6.000 toneladas implica una estrategia de venta que se prevé mayor y por tanto un ajuste importante en compras, almacenamiento y distribución. En el sector hortofrutícola, los acuerdos se cierran con antelación y dependen de previsiones de cosecha, evolución del consumo y capacidad logística.

La campaña de cereza en España suele arrancar en mayo en las zonas más tempranas y se prolonga hasta agosto en áreas más tardías. Esa diferencia geográfica permite escalonar la producción y mantener oferta durante varios meses. Para una cadena con implantación en todo el país como es Mercadona, esa continuidad es esencial. El consumidor quiere encontrar el producto cuando entra en temporada y espera que tenga calidad homogénea durante todos los meses en los que se vende.

Una red de proveedores en distintas regiones

Para cubrir esa demanda, Mercadona trabaja con distintos proveedores especializados. Entre ellos se encuentran Campo y Tierra y Agrupación Cooperativas Valle del Jerte, Cherry Fresh, Molina y Azorín y Catafruit Villena, Cerima, Frutas Espax y Frutaria, Interlázaro, SAT Vidrio y Summerfruit.

Algunas de estas empresas están vinculadas a zonas con larga tradición en el cultivo de la cereza, como el Valle del Jerte. Otras operan en diferentes puntos del territorio nacional, lo que permite repartir riesgos. Si una zona se ve afectada por lluvias intensas o por una ola de calor temprana, la producción de otra puede compensar parcialmente la merma. Este modelo diversificado no sólo aporta estabilidad en el suministro. También facilita ajustar calibres, variedades y fechas de recolección según las necesidades de cada momento de la campaña.

Refuerzo del producto de temporada

La operación se enmarca en la estrategia de la compañía de potenciar la fruta y verdura de proximidad. El enfoque es el de priorizar alimentos de temporada y de origen nacional cuando están en su mejor momento. Eso se traduce en mayor rotación, menor tiempo de transporte y una percepción de calidad más alta por parte del cliente.

En el caso de la cereza, la estacionalidad es muy marcada. No se puede alargar artificialmente sin perder características organolépticas. Por eso el grueso de la comercialización se concentra en esos cuatro meses centrales. La planificación anticipada permite que el producto llegue al supermercado poco después de su recolección, algo que el consumidor nota en textura y sabor.

Además, reforzar el producto de temporada tiene un impacto directo en el campo. Incrementar el volumen de compra ofrece mayor previsibilidad a cooperativas y agricultores, que pueden organizar la campaña con más seguridad.

Apoyo a la iniciativa del Ministerio

La compañía respalda también la iniciativa «Frutas y Verduras de temporada» promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El objetivo de esta campaña institucional es fomentar el consumo de productos en su momento óptimo de producción.

Consumir en temporada no es sólo una cuestión de tradición. Implica, en muchos casos, mejor sabor, mejores propiedades nutricionales y una cadena de suministro más ajustada. También contribuye a dar salida a la producción nacional en el periodo en el que el campo concentra su oferta.

En ese contexto, la previsión de superar las 6.000 toneladas de cereza española no es un dato aislado. Forma parte de una estrategia más amplia que combina planificación comercial, acuerdos con proveedores nacionales y promoción del producto estacional. La campaña empieza en nada y se extenderá hasta agosto. Y si las previsiones se cumplen, este verano habrá más cereza española en los lineales que nunca dentro de la cadena valenciana.