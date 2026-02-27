España es el país de Europa que detiene a más yihadistas aunque la percepción que tiene la ciudadanía española del peligro terrorista es más bien baja. En 2023 y 2024 nuestro país ha desbancado a Francia, colocándose como el que más yihadistas detiene en su territorio nacional con un total de 156 arrestados. En el año 2025, un total de 100 yihadistas han sido detenidos en España, 14 de ellos menores, la cifra más alta desde 2004 tras los atentados del 11M.

Los datos de las instituciones europeas apuntan a España. En 2023 fueron detenidos 78 yihadistas en España, frente a los 62 arrestados en Francia (en segunda posición) o los 18 detenidos en Países Bajos que ocupan el quinto puesto en número de detenciones de yihadistas en Europa.

En 2024, España detuvo a 78 yihadistas frente a los 58 de Francia, convirtiéndose por segunda vez en el país de Europa donde es más palpable la amenaza del terrorismo islamista. En total, entre 2023 y 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detuvieron a 156 yihadistas frente a los 120 arrestados en Francia, cuya población de credo musulmán supera con creces la de España.

En 2025, récord con 100 detenidos

En 2025, y a la espera de la publicación de la comparativa con el resto de países europeos, España está de nuevo en cabeza de toda Europa en cuanto a las detenciones de yihadistas en su territorio con un total de 100 arrestados.

Solamente en el año 2025 se han ejecutado 64 operaciones policiales contra el terrorismo yihadista en suelo español. Cataluña despunta con 33 detenidos (10 de ellos en Barcelona), seguida de la Comunidad de Madrid con 13 arrestos.

Captando terroristas en redes sociales

No sólo se trata de un récord en yihadistas detenidos en España, se trata de los preocupantes perfiles de los arrestados. Cada vez más jóvenes, de los 100 arrestados en 2025, 14 son menores de edad.

Los expertos aclaran el motivo: «Los menores son más fáciles de radicalizar que los adultos, son muy manipulables y se llega fácilmente a ellos a través de las redes sociales». Los foros de los juegos online se están convirtiendo en una vía de propaganda y reclutamiento yihadista, apuntan.

Hasta tal punto, que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) eliminó 5.400 enlaces de contenido yihadista en internet solo en noviembre.

«Los terroristas del futuro viven aquí»

Además de cada vez más jóvenes y con un aumento mayor de mujeres en sus filas, los nuevos yihadistas son sobre todo nacionalizados españoles. Los expertos en terrorismo islamista lo resumen en una frase: «Los terroristas del futuro ya viven entre nosotros y lo único que impide que progresen es el trabajo policial».

Los expertos saben que los detenidos por yihadismo en España no llegan en patera, los futuros terroristas ya están aquí en España, como los que protagonizaron los atentados del 11M o de Cambrils, que eran residentes en Madrid y Vic desde hacía un lustro y algunos tenían la nacionalidad española.

La amenaza de atentados sigue muy presente en España que continúa en nivel 4 de alerta y las cifras de detenidos no paran de crecer. La amenaza terrorista es real aunque haya sido desplazada por la política internacional en los titulares. El liderazgo de España en Europa respecto al número de detenciones de yihadistas por tercer año consecutivo lo confirma.