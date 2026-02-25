Detenido el asesino del político ucraniano tiroteado en Pozuelo de Alarcón.

La Policía Nacional ha detenido en Alemania, junto a la frontera de Holanda, al presunto autor del asesinato de político ucraniano Andriy Portnov, tiroteado en mayo de 2025 frente a un colegio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde acababa de dejar a sus hijas.

Nueve meses después del crimen, el asesino del ex político ucraniano ha sido detenido en la localidad de Heinsberg (Alemania). Allí, le identificó la Policía Nacional que posteriormente ha pedido al Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón una Orden Europea de Detención y otra Orden Europea de Investigación para poder detenerle y registrar su domicilio.

La investigación está en manos del Grupo V de Homicidios, que en Alemania, ha contado con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de la BKA alemana.

La investigación judicial y policial continúa bajo secreto de sumario y se buscan a más participantes en el crimen ya que varios testigos declararon que al menos tres sicarios participaron en el asesinato del ex político ucraniano.

Se busca al resto de los asesinos

Portnov fue tiroteado por la espalda cuando se disponía a entrar en su coche después de dejar a sus hijas en el colegio. Un sólo tirador le descerrajó nueve tiros por la espalda y en la cabeza y huyó sin dejar rastro.

Desde el suceso, atendiendo al relato de los testigos, la Policía Nacional buscaba a tres implicados en el crimen. El autor de los disparos, detenido ahora en Alemania, y otros dos cómplices que le dieron cobertura en la ejecución del asesinato del político ucraniano en Pozuelo de Alarcón.

En la «lista negra» de traidores

El político asesinado figuraba en la ‘lista negra» de los servicios secretos ucranianos y había sido investigado por su afinidad con la Rusia de Vladimir Putin.

Tras el crimen en Pozuelo, donde la víctima llevaba una vida de lujo, la inteligencia ucraniana mostró en redes sociales una foto del cadáver de Andrei Portnov junto a la palabra «eliminado».