Una intervención rutinaria para identificar a varios jóvenes en un parque de Vallecas (Madrid) ha terminado con la detención de un padre que usó su niño como escudo para enfrentarse con los policías. El detenido, que cuenta con media decena de antecedentes policiales por delitos violentos y de robo, está acusado de resistencia y atentando a la autoridad.

Junto al arrestado, de nacionalidad venezolana, los policías detuvieron por los mismos hechos a su mujer española y a otros dos vecinos de origen dominicano y de Costa de Marfil. Los dos últimos, por presuntamente acosar a los agentes durante los hechos e incitar a los testigos a agredir a los policías.

Los cuatro detenidos ya están en libertad acusados de los delitos de resistencia y atentando a la autoridad. Fuentes policiales aseguran que, tal y como se puede observar en el vídeo, los agentes usaron la mínima fuerza imprescindible para resolver la situación mientras el padre les retaba a detenerles con el niño en brazos.

El atestado policial y el niño de Vallecas

Los hechos arrancaron el pasado domingo cuando una patrulla policial llegó a la Plaza de Puerto Rubio en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Ante la llegada de los agentes, cuatro jóvenes hicieron amago de salir corriendo y fueron requeridos por la Policía para su identificación.

En ese momento, un hombre de 25 años y de origen venezolano comenzó a increpar a gritos a los agentes, según el atestado policial. El sujeto, comenzó a arengar a las personas que estaban en el parque a que impidieran el trabajo policial e incluso a agredir a los agentes.

Le pidieron identificarse y agarra al niño

Ante la conducta del hombre, los agentes le dieron varias advertencias que no fueron escuchadas y entonces le exigieron identificarle.

El hombre, siempre según el atestado, se negó a identificarse y rechazó acompañar a los policías a comisaría para verificar su identidad, algo que contempla la ley.

Con el aumento de la tensión, y ante los requerimientos de los policías, el hombre agarró a su niño, menor de edad, y lo cogió en brazos, mientras retaba a los policías a detenerle. En ese momento irrumpió la madre, de origen español, que tal y como se ve en el vídeo, en vez de coger al niño se enfrentó a los agentes.

Tras la detención de la pareja, varios de los testigos que estaban increpando a los agentes, subieron el tono de sus insultos y se enfrentaron a la Policía, quedando detenidas otras dos personas, un hombre de Costa de Marfil y otro de origen dominicano, todos acusados de resistencia a la autoridad. Los padres de niño también han sido acusados del delito de atentando a los agentes.