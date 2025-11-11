La Guardia Civil ha desmantelado una banda de aluniceros acusada de 20 robos en comercios de Toledo, Alicante y Madrid, siempre estrellando un coche robado contra los escaparates de los locales o rompiéndolos a mazazos para desvalijar los comercios.

Los detenidos, todos españoles de entre 18 y 37 años, sumaban más de una treintena de antecedentes policiales y han actuado en las localidades madrileñas de Torrelodones, Arroyomolinos, Navalcarnero y Casarrubuelos. Los investigadores imputan a todos los miembros de la banda los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza y sustracción de vehículos a motor.

La investigación arrancó el pasado mes de julio tras un robo con fuerza en un establecimiento de Arroyomolinos (Madrid). Los delincuentes actuaban de noche y seleccionaban previamente los comercios, centrando sus objetivos en locales de hostelería, restauración y estancos.

Cometían los robos con coches sustraídos

Una vez que elegían objetivo para sus robos, se desplazaban hasta el local donde forzaban las verjas metálicas y rompían los cristales con grandes mazos. En unos segundos, los aluniceros violentaban cajas registradoras y máquinas tragaperras, introduciendo el dinero, tabaco y otros objetos de valor en bolsas de rafia para huir rápidamente.

Los ladrones empleaban durante los robos vehículos de gran cilindrada que previamente habían sustraído en Madrid, lo que les permitía escapar con rapidez y dificultar su detención por parte de las Fuerzas de Seguridad.

Detenidos en Getafe tras un robo

Los guardias de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil lograron finalmente detener a los cinco integrantes del grupo en la localidad de Getafe, cuando regresaban de cometer uno de los robos.

En el registro se les intervinieron dos vehículos utilizados en los asaltos, además de extractores de bombín, chips para codificar sistemas de arranque y llaves vírgenes para el forzamiento de coches.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.