El atracador del machete de Mataró (Barcelona) que fue grabado en vídeo por testigos durante sus asaltos de este fin de semana, ha ingresado en prisión provisional tras se detenido por cometer tres robos, rociar con gas pimienta a dos chicas y herir de un machetazo en la mano a otra joven que tuvo que ser evacuada a un hospital.

El delincuente, al que constan antecedentes previos, está acusado de los delitos de robo con violencia, lesiones y atentado a la autoridad. Todos los delitos cometidos este domingo y capturados por las víctimas en un vídeo que se ha viralizado.

En las imágenes, se puede ver perfectamente al atracador del machete agrediendo a varias mujeres a las que roció con gas pimienta para robarles mientras esgrimía el machete con el que más tarde hirió a una tercera víctima en la mano.

El vídeo del atracador del machete

El vídeo del atracador del machete de Mataró fue grabado sobre sobre las tres de la madrugada del domingo cuando el encapuchado, roció con gas pimienta a dos chicas que se encontraban en la plaza Cuba de la localidad barcelonesa para robarles.

Una tercera mujer recibió un machetazo por parte del ladrón, fue atendida en en el lugar por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y, posteriormente, trasladada al hospital de Mataró.

El atracador huyó con el botín, el bolso y los teléfonos móviles de las víctimas y la Policía ponía en marcha una operación para atraparle.

Le cogieron gracias a un móvil robado

Tres horas después, sobre las seis de la madrugada, el atracador trató de robar, machete en mano, a otra joven en la calle Sant Agustí de Mataró, aunque la víctima logró huir gracias a la intervención de varios testigos que se encontraban en el lugar de los hechos.

Tras un tercer atraco en el que volvió a sustraer un teléfono móvil, la víctima alertó a la Policía que pudo seguir el rastro del atracador del machete en Mataró gracias a la localización del teléfono. Así consiguieron arrinconarle en una zona rocosa junto al mar.

El atracador al verse rodeado tiró al mar los objetos robados y el machete, con la mala suerte de que en ese momento, ya de día, se hallaba en el agua un buceador que pudo recuperarlos.