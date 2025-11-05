El joven discapacitado agredido por tres jóvenes en Zaragoza denuncia que los detenidos ya le habían pegado y vejado antes, al menos en otras cinco ocasiones. Los dos arrestados ya están en libertad con una orden de alejamiento de la víctima y la Policía busca a una tercera implicada. Aunque la víctima denunció que los implicados eran de origen rumano y subsahariano, todos son nacidos en España y vecinos de Zaragoza.

La víctima de la paliza, un joven con una discapacidad del 70%, ha relatado a la Policía Nacional que conoce desde hace años a sus agresores y que estos, le habían pegado y vejado en al menos cinco ocasiones más.

El caso se ha destapado después de que los agresores grabaran la última paliza al joven discapacitado y la difundieran en las redes sociales. Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de septiembre en un parque del barrio de Delicias de la capital zaragozana. Allí, los tres agresores abordaron a la víctima alrededor de las 17:00 horas de la tarde. Mientras un joven de aspecto subsahariano agredía al discapacitado, otra mujer jaleaba al agresor y una tercera grababa con su teléfono los golpes y vejaciones.

Se entregan dos de los tres implicados

La familia se enteró un mes después, el 24 de octubre, cuando vieron el vídeo colgado en las redes sociales, ya que tras la paliza su hijo discapacitado guardó silencio por miedo. En su denuncia ante la Policía, identificó a sus agresores y dijo que eran una mujer rumana, otra magrebí y el principal agresor, un joven subsahariano.

Este lunes 3 de noviembre, ante la presión pública y policial, dos de los tres implicados en la paliza que estaban huidos se entregaron en dependencias policiales. Se trata del principal agresor y de la joven que le animaba a golpear al joven discapacitado. Ambos son de nacionalidad española y vecinos de Zaragoza.

En libertad con orden de alejamiento

Los dos jóvenes se negaron a declarar ante los investigadores del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional y pasaron a disposición judicial este martes.

Ambos han quedado en libertad como investigados por un delito leve de lesiones, y por los delitos contra la intimidad y la integridad moral de las personas, éstos últimos debido a que grabaron el vídeo de la paliza y lo difundieron en las redes sociales sin el permiso de la víctima.

La Policía sigue buscando a una tercera implicada, magrebí según la víctima, pero española y de nombre Yaiza, según fuentes cercanas al caso. Esta joven, es menor de edad y se le acusa de grabar el vídeo de la paliza al joven discapacitado en Zaragoza.