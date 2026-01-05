Una trama de conductores de líneas internacionales de autobús se dedicaba a introducir en España a inmigrantes ilegales de Francia. La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un total de 15 conductores de autobús acusados de cobrar una media de 100 euros a los inmigrantes sin documentación por meterlos clandestinamente en España.

Los investigadores acusan a los 15 conductores de autobús detenidos de formar un entramado delictivo destinado a facilitar el transporte de inmigrantes ilegales desde España a Francia y viceversa, a cambio de contraprestaciones económicas que oscilaban entre los 20 y los 400 euros. Los investigadores han documentado 12 episodios migratorios donde los inmigrantes ilegales viajaban sin billete, ni visado ni cualquier otra documentación necesaria para entrar en España.

La investigación policial, iniciada en marzo de 2025, ha puesto de manifiesto la aparición de una nueva modalidad de tráfico ilícito de personas en el ámbito del transporte internacional terrestre, protagonizada por conductores y personal auxiliares de algunas compañías privadas, que aprovechando su acceso a las rutas europeas, facilitaban el paso irregular de migrantes entre Francia y España.

Ruta París-Barcelona

Los agentes pudieron confirmar que los conductores de autobús detenidos aprovechaban su trabajo en líneas regulares internacionales, principalmente de la ruta París-Barcelona, para introducir en territorio nacional a ciudadanos extranjeros indocumentados o carentes de visado a cambio de diferentes cantidades de dinero.

La Policía llegó a documentar el pago de 100 euros por inmigrante de media, por lo que se estima que la trama de inmigración ilegal podría haber obtenido un beneficio de 50.000 euros.

Captaban a inmigrantes para traerlos

En muchas ocasiones los pasajeros carecían de billete o viajan con billetes a nombre de otras personas, siendo los propios conductores quienes permitían el acceso al vehículo y los que coordinaban la operación con intermediarios situados en las estaciones de autobuses.

Estos captadores se aprovechaban de las especiales condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, personas extranjeras en situación irregular que no hablaban español, carecían de apoyo social o familiar y no disponían de recursos económicos.

En algunos casos los inmigrantes ilegales eran dirigidos por individuos ajenos a las empresas de transporte que actuaban como captadores, encargados de negociar los pagos con los conductores y garantizar la subida de los migrantes a los autobuses sin documentación o con documentos falsos o manipulados.

Durante la operación, desarrollada con la colaboración e intercambio de información con las autoridades francesas, se pudo determinar que la actividad delictiva era recurrente y generaba importantes beneficios económicos a los conductores implicados.

Tras una serie de controles policiales en diversos puntos estratégicos del territorio nacional como la Junquera, Irún, Madrid, Barcelona y Murcia, los investigadores detuvieron a los 15 conductores de autobús en la provincia de Barcelona y se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.