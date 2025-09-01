La Policía Nacional investiga a más de veinte inmigrantes ilegales repartidos por varios centros de acogida de Canarias por la matanza de 72 compañeros de viaje de un cayuco que llegó a las islas el 25 de agosto procedente de la costa occidental africana. Durante la ruta infernal los inmigrantes investigados decidieron deshacerse de decenas de compañeros de trayecto, les acusaron de brujería y mataron a 72 personas antes de llegar a España.

Los testigos cuentan que los inmigrantes investigados, todos jóvenes, se confabularon para acusar de brujería a decenas de inmigrantes compañeros de viaje en el cayuco. Los mataron a tiros y tiraron sus cadáveres por la borda antes de llegar a Canarias el pasado día 25 de agosto.

Según la investigación, el cayuco se había enredado en la ruta de llegada a España y llevaba cerca de 15 días en alta mar cuando entre 20 y 30 viajeros, jóvenes la mayoría, se impusieron al resto para sobrevivir y decidieron asesinarlos. En el cayuco viajaban 320 personas y a Canarias llegaron 248.

Investiga la matanza de inmigrantes

En un primero momento, según fuentes judiciales, las víctimas fueron acusadas de cometer pequeños robos durante la travesía o agotar las reservas de agua, pero al no surtir efecto, fueron acusados de brujería y asesinados a sangre fría antes de que tiraran sus cuerpos por la borda.

Ahora la Policía Nacional ha abierto una investigación por asesinato tras tomar declaración a los supervivientes del cayuco. Varios de los testigos han confirmado la matanza que llevaron a cabo unos inmigrantes contra otros. Se desconoce aún si entre la víctimas hay niños y mujeres.

Los asesinos están en España

Los investigadores de la Policía Nacional trabajan en identificar a todos los inmigrantes que participaron en la matanza del cayuco. Se trata de entre 20 y 30 jóvenes subsaharianos que se hallarían repartidos en centros de acogida de las Islas Canarias.

Fuentes judiciales confirman que la Policía ha avanzado en la identificación de los presuntos autores de la matanza y espera practicar las primeras detenciones en las próximas horas. Los inmigrantes responsables de los crímenes podrían enfrentarse a condenas de prisión permanente revisable.