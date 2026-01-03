El Gobierno regala años de cotización a las personas de esta lista: es oficial y afecta a estas personas

Las últimas decisiones del Ejecutivo en materia de Seguridad Social llegaron antes de acabar el ya pasado 2025 y han entrado plenamente en vigor al comenzar enero. El Consejo de Ministros aprobó en la última semana de diciembre el Real Decreto-ley 16/2025, un texto amplio que recoge la prórroga de parte del llamado Escudo Social y varias modificaciones urgentes en el ámbito tributario y de cotizaciones. Entre las medidas destacadas figuran cambios que inciden directamente en la jubilación de determinados profesionales y que, en la práctica, suponen un incremento de los años de cotización computables para algunos colectivos.

El anuncio se produjo la pasada semana, cuando la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, compareció en rueda de prensa junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para detallar el alcance del decreto. En su intervención, la portavoz del Gobierno puso el foco en tres grupos concretos: agentes medioambientales, bomberos forestales y personal sanitario de atención primaria. Todos ellos quedan incluidos dentro de las medidas que alteran sus condiciones de jubilación o permiten prolongar su actividad en circunstancias especiales. Así, ahora a partir de enero, con el decreto ya vigente, estos colectivos pasan a beneficiarse de mecanismos que modifican la manera en que se cuentan sus años de cotización o su compatibilidad entre pensión y trabajo.

El Gobierno regala años de cotización a las personas de esta lista

El cambio más llamativo afecta a los agentes medioambientales y los bomberos forestales, dos colectivos esenciales en la gestión de incendios y emergencias en el medio rural. El decreto aprueba una cotización adicional, lo que permite anticipar la jubilación y mejorar la base de cálculo de quienes acumulan años de trabajo en condiciones de riesgo.

En la comparecencia del pasado 23 de diciembre, la ministra Saiz subrayó que se trata de profesiones en las que la exposición al peligro es continua y que, por tanto, era necesario adaptar sus cotizaciones para que pudieran retirarse antes sin penalizaciones. Desde enero, esta regulación ya está en marcha y supone que quienes cumplan los requisitos profesionales y de servicio podrán acceder a coeficientes reductores similares a los que ya existen en otros sectores con especial peligrosidad. Aunque el decreto no cambia la edad legal general, sí altera la forma de computar la carrera laboral, lo que equivale a incorporar años adicionales de cotización a efectos prácticos.

En el texto oficial no se detallan cifras concretas por trabajador, pero sí se establece el procedimiento para aplicar estos coeficientes de anticipación. Las comunidades autónomas, que son las que gestionan mayoritariamente estos servicios, deberán coordinar el reconocimiento de los periodos trabajados, pero la normativa estatal ya fija el marco para que la Seguridad Social los tenga en cuenta.

Medida extraordinaria para el personal sanitario de atención primaria

El tercer grupo incluido en el decreto es el personal sanitario, aunque en este caso con una fórmula distinta. No se trata de cotizaciones adicionales, sino de la ampliación de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el ejercicio profesional. Esta medida ya existía de manera temporal y estaba dirigida a médicos de familia y pediatras de atención primaria, un ámbito que sigue afrontando carencias de profesionales. Con el nuevo decreto, la compatibilidad queda extendida durante un año más.

La ministra Saiz aseguró que entre 2023 y 2025 más de 1.200 facultativos se habían acogido a esta posibilidad y que su continuidad permitiría aliviar la presión en centros de salud y consultas pediátricas. En la práctica, esta ampliación implica que los médicos jubilados que decidan seguir trabajando podrán hacerlo sin perder su pensión, un mecanismo excepcional que funciona como incentivo para mantener profesionales en activo.

A diferencia del caso de los agentes medioambientales y los bomberos forestales, aquí no se generan nuevos años de cotización. Sin embargo, la medida sí altera las reglas habituales de retiro y permite sumar actividad laboral sin renunciar a la prestación económica. El Gobierno lo presenta como una herramienta temporal para sostener el sistema sanitario mientras se refuerzan plantillas, aunque su continuidad dependerá de decisiones futuras.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2025, estos cambios ya están operativos desde los primeros días de enero. La normativa forma parte de un conjunto de disposiciones más amplio que incluye también la revalorización de las pensiones para 2026 y diversos ajustes en materia tributaria, pero las medidas relacionadas con la jubilación han sido las que mayor atención han despertado por su impacto directo en miles de trabajadores.

En el caso de los agentes medioambientales y los bomberos forestales, la inclusión de coeficientes que permiten adelantar el retiro supone un reconocimiento explícito de la naturaleza de su trabajo y modifica de forma relevante su trayectoria de cotización. Para el personal sanitario, la prolongación de la jubilación activa intenta reforzar un área que arrastra déficit de profesionales y en la que la experiencia acumulada resulta especialmente valiosa.