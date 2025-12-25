No todos se jubilarán igual: la tabla que muestra la edad exacta según tu año de nacimiento y cotizaciones

Para mucha gente la jubilación siempre fue algo que se conseguía al llegar a los 65 años. Una edad que no se modificó durante años y que de hecho era la establecida en la mente de todos, pero la realidad de hoy no se parece en nada a esa imagen fija. La edad de retiro ya no depende solo de cumplir años; intervienen los meses cotizados, y también la fecha de nacimiento de modo que a día de hoy, hemos de tener más claro que nunca que no todos se jubilarán igual, o de hecho, a la misma edad.

Esto se va a notar especialmente en 2026, un año en el que vuelve a moverse la edad de jubilación ordinaria. La Seguridad Social avisó hace tiempo de que el ajuste sería progresivo y aquí está. Desde enero, quien no haya llegado al nivel de cotización que exige la ley tendrá que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Es un salto que quizá no parece grande sobre el papel, pero que marca la diferencia entre retirarse cuando uno esperaba o seguir trabajando algo más. El sistema, además, ha introducido una especie de doble baremo dentro de cada generación. Dos personas nacidas el mismo año pueden jubilarse a distinta edad por no haber alcanzado el mismo número de años cotizados. Y cuando entran en juego las jubilaciones anticipadas, las diferencias se amplían aún más.

No todos se jubilarán igual: la tabla que muestra la edad exacta

A partir del 1 de enero de 2026, la jubilación ordinaria quedará fijada en 66 años y 10 meses para quienes lleguen al mínimo general de 15 años cotizados, siempre con los últimos dos dentro de los últimos quince. La opción de retirarse a los 65 años sigue existiendo, sí, pero se ha convertido en algo reservado para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados. No es un objetivo sencillo y obliga a una vida laboral bastante constante.

En 2027 se cerrará este proceso gradual. Ese año, quienes no lleguen al umbral de cotización tendrán como edad de jubilación los 67 años. En cambio, quienes acumulen 38 años y seis meses podrán seguir haciéndolo a los 65. Se trata de una diferencia que, según el caso, puede condicionar decisiones tan importantes como adelantar o retrasar la última etapa de vida laboral.

A continuación, te dejamos las edades explicadas de manera directa. Es más intuitivo y evita perderse entre columnas. Sabemos que no todos se jubilarán igual, aunque si se llega a los años de cotización exigidos, se mantiene la jubilación a los 65. Pero si no, la edad sube según establece cada tramo.

Nacidos en 1959. La jubilación llegó en 2024 si sumaban 38 años cotizados. Si no, su edad real de jubilación fue de 66 años y 6 meses, lo que los situó en 2026.

Nacidos en 1960 . Con 38 años y 3 meses cotizados la jubilación será en 2025 a los 65 años. Si falta cotización, el calendario se mueve hasta 2027, cuando alcanzan los 66 años y 8 meses.

Nacidos en 1961 .Para ellos, la referencia es 2026. Si cumplen los 38 años y 3 meses podrán retirarse con 65 años. Si no, deberán esperar hasta 2028, con 66 años y 10 meses.

Nacidos en 1962 . En este caso la jubilación ordinaria llega en 2027 si se han cotizado 38 años y 6 meses. Cuando no se alcanza esa cifra, la edad de retiro sube a 2029 y se sitúa en los 67 años.

Nacidos en 1963. Mantienen los 65 años en 2028 si cumplen con los 38 años y 6 meses. Quienes no lleguen a ese mínimo se jubilarán en 2030 a los 67 años.

Nacidos en 1964. La jubilación será en 2029 a los 65 años para quienes alcancen la cotización requerida. Si no es así, el retiro pasa a 2031 a los 67 años.

Nacidos en 1965. Para este grupo, la jubilación llegará en 2030 a los 65 años, siempre que hayan alcanzado los 38 años y 6 meses. Si no, se retrasará hasta 2032 y la edad subirá a 67.

Nacidos en 1966. Podrán retirarse en 2031 con 65 años si acreditan la cotización exigida. Quienes no lo consigan tendrán como referencia 2033 y los 67 años.

Nacidos en 1967. El retiro se fijará en 2032 para quienes cumplan los años de cotización. El resto seguirá en activo hasta 2034, cuando alcancen los 67 años.

Nacidos en 1968. Su fecha de jubilación será 2033 con 65 años si cumplen la cotización mínima. Si no, se moverá a 2035, ya con los 67 años.

Nacidos en 1969. Aquí se repite el patrón. Si llegan a los 38 años y 6 meses cotizados podrán jubilarse en 2034 a los 65 años. Si no, lo harán en 2036, con 67 años.

Cómo quedan las jubilaciones anticipadas en este escenario

Las jubilaciones anticipadas también se van a ver afectadas por este calendario. La voluntaria permite adelantar hasta 24 meses respecto a la edad que corresponda. No es un derecho automático, porque implica reducciones en la pensión, pero sigue siendo una opción para quien quiera salir antes del mercado laboral.

La anticipada involuntaria es más flexible. Aquí el adelanto puede ser de hasta 48 meses y está pensada para situaciones donde el trabajador pierde su empleo por causas objetivas. También se aplican coeficientes reductores, aunque las condiciones de acceso son más amplias.

Una herramienta que despeja dudas antes de tomar decisiones

Para saber con precisión cuándo podrá jubilarse cada persona, la Seguridad Social recomienda utilizar su herramienta de autocálculo. Permite ver la edad exacta de jubilación, el tipo de salida al que se tiene derecho y una estimación de la pensión. En un sistema tan fragmentado por tramos, es casi imprescindible consultarlo.

Lo que sí queda claro es que no habrá dos jubilaciones iguales dentro de una misma generación. Los años cotizados y el momento de entrada en el mercado laboral acaban marcando diferencias que hace unos años ni siquiera imaginábamos. Conocer el calendario propio es, a estas alturas, casi tan importante como la pensión que se espera cobrar.