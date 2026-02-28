Múltiples buques mercantes que operan en el Golfo Pérsico han emitido informes en los que constatan el cierre del Estrecho de Ormuz, un paso en el que se concrenta gran parte del comercio mundial, sobre todo aquel relacionado con el petróleo. De hecho, el cierre de esta vía podría suponer la pérdida de más de 5 millones de barriles de petróleo al mes para España.

El cierre del Estrecho de Ormuz supone graves problemas para la comercialización de petróleo por parte de países como Irak, Kuwait, Arabia Saudí o Emiratos Árabes. Estas naciones utilizan dicha zona para transportar al resto del mundo sus mercancías.

España se encuentra entre los que importan productos de estos países. De todos ellos, resalta especialmente el petróleo. Por ejemplo, en el primer trimestre del año pasado, la economía española compró alrededor de 16 millones de barriles de crudo en la zona, unas adquisiciones que no hubieran sido posibles si el estrecho que ha cerrado Irán no hubiera estado disponible.

Alternativas al Estrecho de Ormuz

No obstante, parte de este cargamento puede salvarse parcialmente a través de algunas vías alternativas. Arabia Saudí puede hacer uso del Oleoducto Petroline (East-West Pipeline), que evita Ormuz, pero su capacidad no podría cubrir todas las exportaciones actuales del país.

Por su parte, Irak también cuenta con oleoductos en el puerto de Ceyhan (Turquía), que podrían servir como alternativa. No obstante, también existen limitaciones de capacidad y no podrían transportar las mismas cantidades que en la actualidad.

Emiratos Árabes podría recurrir al Oleoducto Habshan-Fuyaira, que transporta petróleo desde Abu Dabi hasta el puerto de Fuyaira en el golfo de Omán, esquivando el estrecho de Ormuz. Sin embargo, países como Kuwait o Qatar no tienen esa suerte y no disponen de vías alternativas.

Además de lo anterior, estos países también producen gas natural licuado (GNL), aunque España no depende tanto de ellos para esta fuente de energía, pues compra a Estados Unidos y a Argelia.

Seguirá ampliación.