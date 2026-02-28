El ridículo de Víctor Font con Xavi: «Iba a firmar con nosotros, pero se dejó el DNI en casa»

Xavi Hernández ha irrumpido este sábado en las elecciones del Barcelona, al dar su apoyo a Víctor Font. Toda la familia del ex entrenador del Barça se pone del lado opositor a Laporta, aunque el de Terrasa aún tiene que plasmar su firma, puesto que cuando ha ido a hacerlo, se ha dado cuenta de que no tenía encima el DNI. «Xavi ha venido a firmar, pero no ha podido hacerlo porque no llevaba el DNI porque lo recogí yo en su casa», ha reconocido el candidato.

Xavi ha tratado de impulsar la candidatura de Font siendo uno de los avalistas que le dará su firma para convertirle en candidato oficial de cara a las elecciones, donde Laporta parece que no tendrá rival. Sin embargo, la firma no ha podido estamparla. Como ha reconocido el opositor a la actual directiva, no habrá problema, al tratarse de que no llevaba el documento identificativo encima.

Acompañado de su familia, Xavi Hernández ha hecho público su apoyo a Víctor Font para las elecciones del próximo 15 de marzo. El movimiento es muy relevante ya que Xavi es toda una leyenda del club, uno de sus mejores jugadores históricos. El ex entrenador del Barça acudió a la sede de Font para firmar por su candidatura y mostrarle su apoyo público.

No es la primera vez que esto ocurre. Ya en las elecciones del año 2021, Xavi Hernández apoyó a Víctor Font, que cayó derrotado contra Joan Laporta. La relación entre Xavi y Laporta no es la mejor, pero tampoco lo era en 2021 y unos meses después Joan eligió a Xavi como su entrenador. Pese a ello, Hernández siempre ha sido muy cercano a Font, con el que sí tiene una gran relación.

En una imagen que marca la campaña electoral, Xavi Hernández apoyó a Víctor Font acompañado de su esposa Núria Cunillera y sus padres, Joaquim y Maria Mercè. Como socio del Barça, Xavi tiene derecho a voto y es sabedor de la importancia de este apoyo público.

Desde que Xavi se fuera del Barcelona, tras una etapa muy convulsa en el banquillo, la relación de la leyenda azulgrana con Joan Laporta está deteriorada, igual que ocurre con Messi, mejor jugador de la historia del Barça, con el que Laporta reconoció que ni se habla ni le saluda.