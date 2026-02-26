Ciria tira de talonario para ser el principal opositor de Laporta: «Tendré 110 millones para fichar»

Marc Ciria sigue intentando ganar adeptos de cara a las elecciones a la presidencia del Barcelona con sus actos y declaraciones. No es sencillo hacerle sombra a Joan Laporta, pero el precandidato está dispuesto a hacerlo y, tras colocar una lona con la camiseta de Messi, ahora ha tirado del tópico de los fichajes como baza electoral. No ha hablado de nombres, pero sí de cifras: «Tendré 110 millones de euros de caja libre para, en verano, ponerlos a disposición de la secretaría técnica. Al señor Flick le diré, aquí tienes tu fair play financiero, vamos a por ese jugador que pueda completar una generación de jóvenes que nos dé las próximas Champions».

De esta forma, Ciria, un desconocido para la mayoría, va ganando relevancia de cara a las elecciones a la presidencia del Barcelona, que se celebrarán el próximo 15 de marzo. En ellas, Laporta parte como gran favorito, con Víctor Font como principal opositor. Ese lugar lo quiere ocupar un Ciria dispuesto a dar la sorpresa en los comicios.

Ha revelado cuál sería su primera medida si consigue alcanzar la presidencia del club, señalando que convocaría de nuevo a los socios para que le permitan poner en marcha un plan para pagar la extensa deuda que tiene el Barça: «Pediremos a los socios una asamblea extraordinaria para poder ejecutar el plan de reestructuración financiera y en abril estar gobernando el club y los estatutos, y esto el equipo jurídico lo ha revisado, los estatutos lo permiten».

Sobre la precampaña de Joan Laporta, también se ha pronunciado. «No vamos a ir a Mercabarna a competir. Le regalo el toro mecánico. En eso, es el mejor. Nosotros, a presentar proyectos para el Barça. Vamos con ventaja y cada día crecemos más», ha destacado Ciria.

Pretende basar su campaña en un plan estratégico que salve la economía del club, algo que con Laporta se ha basado en hipotecar aún más a la entidad. De esta forma, espera tener 110 millones disponibles para poder ejecutar fichajes en el mercado invernal. Unas incorporaciones que, asegura, podrán «completar una generación de jóvenes que nos dé las próximas Champions».

También ha criticado que Laporta no pudiera renovar a Leo Messi, algo que ha calificado como «el error estratégico más importante de la historia del Barça». «No solo por el que significaba en el campo y a nivel deportivo, sino por el que significaba a nivel comercial e imagen global. Tanto es así que Messi tiene más fans en el mundo que el Barça, y tanto es así que Messi jugando a una liga menor es el jugador que sigue vendiendo más camisetas en el mundo», ha señalado Ciria.