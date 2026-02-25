Laporta insiste en que el arbitraje español perjudica al Barça: «Nadie nos devolverá los puntos»

Joan Laporta sigue su guerra particular contra los árbitros en España. El candidato a la presidencia del FC Barcelona ha aprovechado el tiempo de campaña para volver a atizar al CTA justo después de que reconocieran el error con el pisotón a Jules Koundé. Una retractación que no le sirvió para dejar de sentir que el conjunto culé está siendo perjudicado en las competiciones nacionales esta temporada.

El escándalo estalló cuando el Barça presentó ante la Federación una queja formal por decisiones que se tomaron durante el partido de Copa contra el Atlético. La protesta no prosperó y eso añadió tensión entre el club y el colectivo arbitral. Aunque reconocieron que el gol del Girona no tenía que haber subido al marcador, Laporta fue contundente: «La sensación que me queda es que se ha reconocido que nuestra queja estaba fundamentada y teníamos razón. Todo esto se pudo haber evitado si el VAR hubiese entrado…era clamoroso. Hubiera evitado la derrota del partido. Rectificar es de sabios y les felicito, pero al Barça nadie le devolverá ese punto como mínimo que no pudimos sumar por culpa de esa decisión», comentó.

Poco después de la resolución del CTA, el Barcelona les dio un recado en redes sociales amenazando con que no se volvieran a repetir. Laporta siguió en la misma línea: «Esperamos que no se vuelva a repetir y es una motivación añadida. Nosotros tenemos que ser muy superiores al rival para ganar…el equipo tiene que estar mentalizado que debe competir a otro nivel. Tenemos calidad, compromiso y hacemos un esfuerzo titánico. Iremos en esa línea y estoy seguro de que ganaremos la Liga contra todo y contra todos si se siguen produciendo estas situaciones. Si se evitan, tendremos más oportunidades», zanjó ante los medios.

❌ «¡El PISOTÓN era CLAMOROSO!». 👉 «Al Barça nadie le devuelve el punto que se dejó en Girona». 🗣️ Laporta, después de que el CTA reconociera el error arbitral. 📹 @10JoseAlvarez https://t.co/HjcxJsIrWw pic.twitter.com/areVALKVF7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2026

Días antes, Laporta ya manifestaba el mismo mensaje: «Defendemos al Barça para disfrutar de los éxitos deportivos. Tenemos un grupo humano en el vestuario que es un tesoro, con jugadores formados en casa unidos a jugadores de otras latitudes que funcionan gracias a Flick y Deco. Conozco lo que se respira allí, el trabajo de Flick, el carácter de los jugadores y estoy seguro de que ganaremos», dijo. Nuevamente, Laporta utiliza a los árbitros para hacer campaña y ganar las elecciones para seguir al frente del Barcelona.