El Barcelona llora a la Federación por el arbitraje ante el Atlético tras perder 4-0: «Hay doble rasero»

La digestión de la debacle ante el Atlético se está haciendo larga en Barcelona. En ninguno de sus niveles se ha pasado el trago. Jugadores como De Jong y el técnico Hansi Flick criticaron el arbitraje del partido de ida de semifinales de Copa del Rey nada más finalizar el encuentro; Joan Laporta lo hizo menos de 24 horas después y este sábado, el Barcelona ha emitido una queja formal a la Federación por el arbitraje.

En el escrito, el Barcelona se queja del arbitraje en todas sus vertientes. Tanto en el criterio como en la aplicación del VAR. «La existencia de decisiones dispares frente a acciones de naturaleza idénticas, especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes», así como “la falta de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas al monitor», asegura el club azulgrana.

Entre sus quejas se encuentra el gol anulado a Cubarsí tras una revisión del VAR de más de siete minutos y a expulsión a Eric García por su patada a Baena siendo último hombre. El Barcelona matiza que no pretende «cuestionar la profesionalidad del colectivo arbitral, sino reclamar una urgente revisión de los criterios» y «solicita la publicación íntegra de todos los audios del VAR». Ademas, propone «la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias». El Barcelona y el arbitraje, la historia interminable.

Escrito completo del Barcelona a la Federación por el arbitraje

1. Falta de coherencia en las decisiones disciplinarias

El FC Barcelona denuncia la existencia de decisiones incoherentes en acciones de idéntica naturaleza, especialmente en lo que respecta a las sanciones disciplinarias. Esta disparidad crea una sensación de doble rasero, incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición.

2. Criterios contradictorios en las jugadas de mano

El club destaca la incoherencia en la interpretación de las jugadas de mano dentro del área, incluso en partidos arbitrados por los mismos árbitros. Esta falta de uniformidad refuerza la percepción de arbitrariedad e imprevisibilidad en la aplicación de las reglas.

3. Acumulación de errores significativos

Más allá de casos aislados, el FC Barcelona señala la recurrencia de errores arbitrales flagrantes a lo largo de la temporada, muchos de los cuales fueron decisivos y perjudiciales para el club. Esta acumulación afecta directamente a la integridad de la competición y genera una desconfianza creciente.

4. Aplicación y transparencia del VAR

El club expresa dudas razonables sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología, especialmente en decisiones marginales que no han ido acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes. También denuncia la falta de transparencia en la gestión y publicación de las grabaciones de audio del VAR.

5. Criterios para las revisiones en el monitor

El FC Barcelona cuestiona la falta de un criterio claro y uniforme para enviar a los árbitros a revisar las jugadas en el monitor, lo que contribuye a una percepción de inseguridad y desigualdad en la toma de decisiones.

El Club quiere dejar claro que esta iniciativa no pretende cuestionar la profesionalidad del colectivo arbitral, sino reclamar una urgente revisión de los criterios aplicados con el objetivo de garantizar:

La uniformidad en las decisiones arbitrales

La igualdad de trato entre clubes

La credibilidad y el prestigio de las competiciones

Asimismo, el FC Barcelona solicita la publicación íntegra de todos los audios del VAR, independientemente de si existe revisión a pie de campo, como medida esencial de transparencia y pedagogía arbitral.

Por último, el Club propone la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema. Esta propuesta no responde únicamente a la defensa de los propios intereses, sino que se enmarca en la voluntad de contribuir al buen funcionamiento global de la competición y al beneficio de todos los clubes, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan y garantizar un marco de actuación claro, estable y equitativo para todos.