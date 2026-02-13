Alfredo Martínez explica su odisea con los trenes de Óscar Puente para llegar al Atleti-Barça: «Desastroso»

Alfredo Martínez, periodista con una gran trayectoria en la radio, explicó a OKDIARIO desde las entrañas del Metropolitano su odisea para llegar a narrar el Atlético de Madrid-Barcelona de Copa del Rey por culpa de los retrasos de los trenes de Óscar Puente. Su tren tenía que salir por la mañana desde Barcelona y llegar con tiempo de sobra a Madrid. Llegó al estadio cinco minutos antes del pitido inicial por primera vez en su vida.

«Llegamos varios periodistas cinco minutos antes de empezar el partido. La verdad es que fue un cúmulo de circunstancias… porque ya sabíamos que iba a ser complicado. De hecho, descartamos el avión porque el viento era muy fuerte. Y optamos por el tren porque, bueno, aunque salga con cierto retraso y vaya más lento de lo habitual, lo normal es que saliendo por la mañana a las 10/11, llegues de sobra», comenzó explicando Alfredo Martínez a este periódico.

Hay que recordar que el Barcelona se vio obligado a viajar la noche antes en avión por la alerta por fuertes vientos en Cataluña: «Vuelos cancelados y decidimos desde hace tiempo ir en tren. Más tarde o más temprano, pero conseguiremos llegar, pensamos. Pero yo me quejo sobre todo de la falta de información. Porque si en un momento dado a las cientos de personas que estábamos esperando en la plataforma nos dicen que el tren se va a demorar mucho, hubiésemos optado por un plan B. Teníamos tiempo de sobra para coger un coche. Pero nos tienen tres horas antes de entrar al tren y nos tienen otras dos horas dentro del tren. Sin información y sin comunicación. Los empleados del tren nos entendían, pero no podían hacer nada. Y yo creo que la incomunicación es lo peor que ha habido. Todo el mundo desesperado. Aficionados con camisetas del Atlético de Madrid y del Barcelona que venían para el partido. Hubo gente que se bajó antes de salir porque ya pensaba que no llegaban».

«Es desastroso. Porque dicen… la catenaria… que si unos plásticos… el viento… es un cúmulo de circunstancias. Nunca en la vida hemos viajado tan mal. Falta información. Adif no comunicaba a la gente. Porque podía haber dicho que los trenes no van a salir. Y de repente una voz te dice dos horas después: empieza a funcionar. Pero no sabíamos que no estaba funcionando. Faltan al respeto a la gente. Mira cómo será que la gente que viajaba en nuestro tren, Renfe les ha pagado el hotel, porque sabes que son responsables del retraso. Han perdido los enlaces y han tenido que recompensarles de esa manera. Es increíble la situación que estamos viviendo con los trenes en España. Lamentabilísimo», señaló el mítico narrador de Ondacero.

«Ahora ya, por suerte, para volver, no tengo tanta prisa. Yo soy muy previsor y me duele que nunca en la vida había llegado tarde a un partido. Si me hubiesen dicho que estaba muy negro, me cojo un coche. No me importa conducir 600 kilómetros. Pero si no me dicen nada, voy esperando y esperando… y te dejan sin opciones. Ese es el problema. Para la vuelta iremos en tren. Señor Puente, confiemos en que funcione. Nunca me había pasado. Yo siempre abro los campos. Mis compañeros me dicen que siempre pinto las líneas del campo. Siempre llego con tres horas de antelación y esta vez cinco minutos antes. Afortunadamente estuve y vi el gran partido del Atlético de Madrid sobre el Barcelona», terminó explicando Alfredo Martínez tras vivir una tremenda odisea por culpa del desastroso servicio de trenes de Óscar Puente.