El enganchón de Simeone con Lamine Yamal: le enseñó la mano en plena goleada

El Atlético de Madrid fue un vendaval que sobrepasó al FC Barcelona. Más allá de meterle cuatro goles y dejar casi sentenciada las semifinales de Copa del Rey, el conjunto de Hansi Flick quedó muy tocado anímicamente en una noche mágica para Diego Pablo Simeone. El argentino fue uno de los que más disfrutó en el Metropolitano, pero las cámaras también captaron una imagen provocativa hacia Lamine Yamal.

Desde el primer minuto se vio a un equipo con mucha más hambre, que estaba dispuesto a morir en el césped ante un Barça que carecía de estrellas como Raphinha y Pedri. En poco más de media hora, el Atlético ya le había endosado tres goles, siendo el de Lookman la materialización de una jugada que explicó a la perfección el dominio absoluto. En una jugada que humilló a la defensa culé, Lamine Yamal fue el que más protestó a sus compañeros por la fragilidad que estaba condenando al equipo. Simeone quiso hacer sangre y, cuando le tenía cerca y de espaldas, le hizo el gesto del número tres con los dedos de la mano.

Unas imágenes que no gustaron nada al Barcelona después del partido, puesto que consideran una falta de deportividad para un partido de estas dimensiones. Sin embargo, Lamine no fue el más pacífico del partido. En los minutos finales con ya 4-0 en el marcador, se pudo ver al delantero en un estado de furia persiguiendo a Marc Pubill en una tangana en la que casi llegaron a las manos.

📸 IMAGEN @elchiringuitotv | GESTO DE SIMEONE A LAMINE. El argentino le señaló el número 3 con la mano… tras el tercer tanto del Atleti. pic.twitter.com/ZAOnDlFKq6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 12, 2026

Simeone, primero Vinicius y ahora Lamine

No es la primera vez que se ve a Simeone provocar a las estrellas para tratar de desestabilizarlas y sacarles mentalmente de los partidos. En semis de la Supercopa de España, el argentino buscó algo parecido con Vinicius Junior. Le provocó insinuando que Florentino Pérez le iba a echar del Real Madrid y que su afición le pitaba.

Una trampa en la que el brasileño no cayó ya que el Atlético acabó eliminado en Arabia. Ahora, Simeone sacó tajada ante un Lamine desdibujado que se perdió en el Metropolitano. Aún queda la vuelta en el Camp Nou, pero mucho tiene que cambiar para quitarle la sonrisa al Cholo.