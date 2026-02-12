Funeral en RAC1 con la catástrofe del Barça en Madrid: «Esto es nefasto, insoportable, ¡es un desastre!»

RAC1 vivió un funeral en la durísima derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey. El equipo culé sufrió una humillación histórica al caer por 4-0 en el Metropolitano (con los cuatro goles en la primera parte) y en la emisora catalana no pudieron ocultar su tristeza y desesperación ante el pésimo partido del Barcelona, el peor de la era de Hansi Flick.

Según fueron llegando los goles, todos en la primera mitad, en RAC1 vivían peor este encuentro de ida de semifinales de Copa del Rey. «El Barça está haciendo aguas», repitieron varias veces en la emisora con claros episodios de desesperación. Eso acabó en cabreo con mensajes de «esto es un desastre» o las calificaciones de «nefasto» o «estrepitoso».

Fueron duros en RAC1 con el Barcelona, normal por el pésimo partido que hizo el equipo azulgrana en el Metropolitano. Hay que recordar que este Atlético de Madrid – Barcelona es una eliminatoria a doble partido (el encuentro de vuelta se jugará dentro de tres semanas) que ha tenido su primer encuentro este jueves en el Metropolitano. Pero el 4-0 ya es un resultado durísimo para el Barcelona.

Así, RAC1 vivió otra noche negra, otra de esas situaciones que tanto se han repetido en los últimos años, especialmente en partidos europeos. Esta vez fue en el fútbol nacional, con esta goleada sufrida en el Metropolitano por parte del Atlético de Madrid.