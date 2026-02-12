Vendaval rojiblanco y esperpento culé: el Atlético vuela y Griezmann, Lookman y Julián destrozan al Barça

El Atlético de Madrid fue un vendaval en la primera parte contra el Barcelona. Los de Simeone marcaron tres goles, pero pudieron ser al menos otros tres. Después del gol en propia de Eric García por el error tremendo de Joan García al no controlar el balón, el equipo rojiblanco siguió combinando a la perfección y atacando como hacía mucho tiempo. Así, llegaron los tantos de Antoine Griezmann y Ademola Lookman para poner el 3-0 ¡en el minuto 33! y Julián Álvarez remató la faena anotando el cuarto en el descuento.

Lo único positivo para un Barça que no compareció en el arranque de las semifinales de la Copa del Rey es que el Atlético también perdonó. Julián pudo marcar al recibir completamente solo en el punto de penalti y erró, Griezmann tuvo la suya y también Giuliano aún con el 0-0. Ahí sí que apareció Joan García antes de su pifia.

El meneo fue tan escandaloso que Hansi Flick tuvo que hacer un cambio antes del descanso. El técnico alemán quitó a Marc Casadó para poner a Robert Lewandowski y meter otro delantero con el 3-0 en contra. Simeone mostró las costuras del planteamiento azulgrana, superando casi en todos los ataques la línea defensiva culé sin posibilidad de fuera de juego, cargando la mayoría de jugadas por la banda de Giuliano, que fue un auténtico ciclón por la derecha.