El Barcelona como en casa: así fue el cariñoso recibimiento en el Metropolitano

El autobús del Barcelona llegó al estadio Metropolitano como si estuviera en casa. Aplaudidos por decenas de aficionados, los culés parecían llegar al Camp Nou. Sin insultos, sin gritos en contra… no se encontró nada mal en ese momento el Barcelona en su llegada al estadio rojiblanco, donde disputa este jueves el partido de ida de semifinales de Copa del Rey.

Con gritos de «¡vamos Barça!» y otros mensajes de apoyo, los jugadores culés llegaron sin incidentes al Metropolitano. Es habitual que esto ocurra con aficiones visitantes que se guardan un hueco para animar a los suyos a la entrada del feudo rojiblanco.

El Barcelona busca dar un golpe en el Metropolitano

El Barcelona visita el Metropolitano, campo donde con Hansi Flick como entrenador siempre ha ganado, con la intención de dar un golpe a la semifinal de la Copa del Rey y llevarse un buen resultado para el partido de vuelta que se disputará el próximo 3 de marzo en el Camp Nou.

El equipo culé viaja a Madrid con las bajas de Gavi, Pedri, Christensen, Raphinha y Rashford. Las dos últimas se confirmaron en el entrenamiento previo y son muy sensibles en el ataque azulgrana. Lo paliará Hansi Flick colocando a Dani Olmo en una banda. El único extremo puro sobre el campo será Lamine Yamal.

El Barcelona ha llegado hasta esta semifinal de la Copa del Rey sin medirse a ningún Primera División. Se cargó a Guadalajara, Racing de Santander y Albacete. Y ahora tendrá que hacerlo ante todo un Atlético de Madrid. Esta temporada ganaron los azulgrana en Liga, 3-1 en el Camp Nou.

El conjunto blaugrana llega con bajas, pero en un gran momento deportivo. Acumula seis victorias consecutivas entre todas las competiciones. Y desde su derrota en Londres el pasado 25 de noviembre ha logrado 17 victorias y una derrota. Una racha increíble que demuestra el potencial del equipo culé.