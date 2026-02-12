Atlético de Madrid – Barcelona, en directo | Sigue en vivo online las semifinales de la Copa del Rey hoy en vivo

El Atlético de Madrid y el Barcelona ya están listos para ofrecer un auténtico partidazo en el Metropolitano, pero esto sólo es el principio, ya que se trata de la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Será en unas semanas cuando todo se decida en el Camp Nou, pero, por ahora, los pupilos del Cholo Simeone y de Hansi Flick pelearán por sacar un resultado positivo en este encuentro que se celebra en la capital de España. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Atlético de Madrid – Barcelona.

Atlético de Madrid – Barcelona, en directo

Así está la Copa del Rey

El pasado viernes se celebró el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas y la suerte quiso que hubiera un derbi vasco y un duelo entre estos dos clubes históricos de nuestro país como son el Atlético de Madrid o el Barcelona. Ayer se jugó la ida del cruce entre el Athletic y la Real Sociedad con victoria del cuadro txuri-urdin en San Mamés, por lo que los de Matarazzo dieron un golpe sobre la mesa y han puesto pie y medio en la gran final que se celebrará en el Estadio de La Cartuja en abril.

La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey

Hoy se cierra la ida de las semifinales de la Copa del Rey con este duelo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona y lo que suceda en el Metropolitano no será definitivo. Y es que ni la victoria ayer de la Real Sociedad ha sentenciado la eliminatoria, pero es más fácil jugar la vuelta en casa. Es por ello que todo se decidirá en el mes de marzo. El martes 3 sabremos quién de los azulgranas o los colchoneros sacan el billete para la final y al día siguiente, el miércoles 4, el vencedor del cruce de equipos vascos.

Partidazo en el Metropolitano

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Atlético de Madrid – Barcelona que corresponde a la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El Metropolitano está listo apara acoger la primera manga de esta eliminatoria que se tendrá que decidir en el mes de marzo en el Camp Nou, por lo que el resultado que se dé hoy no será definitivo, pero sí que puede ser ventajoso para el que consiga ir a la Ciudad Condal por delante en el global.