Cosulta cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Barcelona de la Copa del Rey Este Atlético de Madrid - Barcelona es de la ida de las semifinales de la Copa del Rey y se jugará en el Metropolitano La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey se jugará en el Camp Nou a principios del mes de marzo

Las semifinales de la Copa del Rey tienen una eliminatoria apasionante entre el Atlético de Madrid y del Barcelona. El primer choque, el de la ida, se jugará en el Metropolitano y en unas semanas, ya en el mes de marzo, se celebrará la vuelta en el Camp Nou, donde se decidirá si son los pupilos del Cholo Simeone o el equipo de Hansi Flick el que avanza a la gran final de este torneo que se celebrará en el Estadio de La Cartuja. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este duelo de dos clubes históricos de nuestro país.

Horario del Atlético de Madrid – Barcelona: cuándo es el partido de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid recibe al Barcelona en el Metropolitano para jugar el partido que corresponde a la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El sorteo celebrado en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas quiso que dos de los grandes favoritos para llevarse el trofeo de esta competición se viesen las caras en esta fase tan importante del torneo. Este choque no será decisivo, ya que eta ronda del campeonato se juega a ida y vuelta y todo acabará decidiéndose a principios del mes de marzo en el Camp Nou.

A qué hora es el partido de la Copa del Rey Atlético de Madrid – Barcelona

La Real Federación Española de Fútbol programó este apasionante Atlético de Madrid – Barcelona correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey para este jueves 12 de febrero. El organismo que preside Rafael Louzán ha fijado este clásico del fútbol español entre colchoneros y culés en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones sin incidentes ni altercados para que el choque pueda comenzar de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde y cómo ver gratis el Atlético de Madrid vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

Movistar+ y RTVE fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros de este torneo. El Atlético de Madrid – Barcelona correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey se podrá ver por televisión en directo a través de los canales de Movistar+ Plus y La1. El primero de ellos forma parte de esta plataforma de pago, mientras que este clásico del fútbol español que se juega en el Metropolitano se podrá ver gratis y en abierto por TV gracias al ente público.

Los aficionados del conjunto colchonero, del cuadro azulgrana y los amantes del fútbol español en general también deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Barcelona de la ida de las semifinales de la Copa del Rey a través de las apps de Movistar+ y RTVE Play. Estas aplicaciones están disponibles para ser descargadas en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que recordar que las páginas webs de estos medios estarán disponibles para acceder a ellas y ver con un ordenador todo lo que ocurra en el Metropolitano.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Atlético de Madrid – Barcelona desde una hora y media antes del inicio del choque y una vez suene el pitido final en el Metropolitano publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Barcelona

Por otro lado, los aficionados de estos dos clásicos del fútbol español que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la ida de las semifinales de la Copa del Rey Atlético de Madrid – Barcelona deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Metropolitano para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en la capital de España.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Barcelona

El Metropolitano, situado en el barrio madrileño de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se jugará este Atlético de Madrid – Barcelona de la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto colchonero abandonó en 2017 el Vicente Calderón para mudarse a este nuevo recinto en el que caben un total de 70.000 espectadores, esperándose este jueves un gran ambientazo para animar a los suyos a tratar de conseguir la victoria para acercarse a la gran final del torneo.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Juan Martínez Munuera para que dirija la contienda entre el Atlético de Madrid y el Barcelona que corresponde a la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Pablo González Fuertes estará al frente del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano.