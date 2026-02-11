Alineación posible del Barcelona contra el Atlético de Madrid: Olmo hará de extremo

La alineación del Barcelona para medirse al Atlético de Madrid en el Metropolitano este jueves a partir de las 21:00 horas con motivo de la ida de la semifinal de la Copa del Rey no tendrá a Raphinha ni a Marcus Rashford. Dos bajas muy importantes para Hansi Flick en ataque. Tampoco estará Pedri, que sigue siendo baja por lesión. Por lo tanto, Dani Olmo será titular en una de las bandas y Marc Bernal en el centro del campo.

Joan García será el portero titular en la alineación del Barcelona este jueves en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El guardameta catalán lo está jugando todo. No rota. Ha jugado todas las rondas de Copa del Rey y también lo hará en estas semifinales.

En la defensa del Barcelona tampoco hay sorpresas. Hansi Flick saldrá con todo también en esta parcela. Koundé y Balde serán titulares en los laterales. Y la pareja de centrales estará formada por Eric García y Pau Cubarsí.

La alineación del Barcelona sigue en el centro del campo con la titularidad de Frenkie De Jong. El holandés es clave en el campo con la baja de Pedri. Junto a él saldrá de inicio Marc Bernal. Por delante jugará Fermín López en el enganche.

Con las bajas de Raphinha y Rashford, el titular en una de las bandas será Dani Olmo. En la otra jugará como siempre Lamine Yamal. Y el delantero titular en la alineación del Barcelona será Ferran Torres, dejando en el banquillo a Robert Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Atlético de Madrid en la ida de la semifinal de la Copa del Rey en el Metropolitano: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Bernal; Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal; Ferran Torres