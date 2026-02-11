El CTA recompensa con el VAR del Atleti-Barça de Copa al árbitro que amenazó públicamente al Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros ha recompensado este miércoles al polémico González Fuertes, el árbitro que amenazó públicamente al Real Madrid la temporada pasada, con el VAR de la semifinal de la Copa del Rey que medirá en el Metropolitano a Atleti y Barça este jueves (21:00 horas). A pesar de sus grotescos errores, el CTA ha decidido colocarlo en uno de los partidos más importantes de la temporada con una final en juego. El árbitro de campo será Juan Martínez Munuera.

La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado esta mañana la designación arbitral para la ida de la semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El colegiado encargado de impartir justicia en el Metropolitano será Juan Martínez Munuera, que esta temporada ya dirigió al Barcelona contra el Oviedo (3-0) y al Atlético de Madrid ante la Real Sociedad (1-1) y Betis (0-2).

Martínez Munuera estará asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Miguel Martínez. El cuarto árbitro será Guillermo Conejero y el AVAR será Juan Luis Pulido. Pero la polémica de esta designación del CTA está en el VAR con Pablo González Fuertes. A pesar de sus grotescos errores esta temporada, el Comité Técnico de Árbitros le recompensa con este partido tan importante.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬 | 𝗝𝗨𝗘𝗩𝗘𝗦 🟨🟥 Este es el equipo arbitral designado para dirigir la ida de las semifinales entre @Atleti y @FCBarcelona_es 👥 Designación completa: https://t.co/lpjkpMZ6SO#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/CJIAKbZIcp — RFEF (@rfef) February 11, 2026

González Fuertes en el centro de la polémica con el VAR del Atleti-Barça

González Fuertes fue el colegiado que amenazó públicamente al Real Madrid en la rueda de prensa previa de la final de la Copa del Rey del pasado curso. Casi un año después, este colegiado sigue en la primera línea de batalla de VAR con toda una semifinal copera. Y todo ello con unos errores muy grotescos a sus espaldas durante los últimos meses.

El CTA ya se lo limpió de la Supercopa de España por sus graves errores, pero ahora vuelve a la palestra para estar en el VAR de un partido muy caliente como es un Atleti-Barça. González Fuertes también lidera un sindicato donde se pone de manifiesto su repulsa al club blanco.

Este polémico árbitro viene de diversas jornadas en esta misma temporada con graves errores, incluidos no solo encuentros del Real Madrid, sino también duelos de otros equipos como el Betis-Getafe de finales de año, donde se anuló un gol por fuera de juego que no lo era y donde se pitó un penalti clamoroso, surrealista, sin su intervención. También en el recuerdo colectivo está el gol que concedió al Atlético de Madrid en Vitoria, con un claro fuera de juego que se tragó.