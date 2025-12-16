El sindicato de árbitros defiende a González Fuertes y señala como «falsa» su amenaza al Real Madrid

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha salido en defensa del colegiado Pablo González Fuertes tras las recientes declaraciones de Florentino Pérez en su discurso de Navidad ante los medios de comunicación. El presidente del Real Madrid recordó las amenazas de González Fuertes en la previa de la última final de Copa del Rey. El sindicato arbitral ha desmentido estos hechos en un comunicado, calificándolos como falsos y acusando al club blanco de «crear un clima antideportivo» en el fútbol español.

«Ayer fuimos arbitrados por un arbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club en la víspera de la final de Copa», reclamó Florentino Pérez en su discurso del lunes. Un hecho que ASAF niega, pese a que González Fuertes contestaba a una pregunta sobre los vídeos del Real Madrid TV cuando pronunció su ya célebre «vamos a tomar medidas» en rueda de prensa. En el partido ante el Alavés, el colegiado VAR omitió un penalti sobre Vinicius. «Parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo no son penalti. Es la novedad de esta temporada», añadió Florentino Pérez.

La defensa del sindicato arbitral a González Fuertes

«AESAF expresa su apoyo al compañero Pablo González Fuertes y a todos los árbitros y árbitras de España, cuya labor profesional y personal merece respeto institucional y social. Rechazamos cualquier intento de personalizar ataques o deslegitimar públicamente a colegiados sin fundamentos. Queremos manifestar que la acusación de amenazas en la rueda de prensa de la Final de la Copa SSMM el Rey de la temporada 2024-25 no se ajusta a la realidad, y es, cuando menos, una falsedad. Cualquier manifestación pública realizada desde posiciones de influencia tiene un impacto directo en la cultura del fútbol y del arbitraje, y deriva —de forma directa o indirecta— en episodios de violencia y agresión contra los colegiados en todos los niveles», ha iniciado el comunicado del sindicato arbitral.

«AESAF mantiene desde hace meses un diálogo abierto, receptivo y constructivo con los representantes de los clubes profesionales para mejorar la competición desde la imparcialidad arbitral. La Asociación Española de Árbitros de Fútbol recuerda que el arbitraje constituye una garantía esencial de imparcialidad y equidad en la competición. Vincular de forma genérica al colectivo arbitral con supuestos escándalos, sin respaldo judicial ni pruebas concretas, erosiona la confianza en el sistema y perjudica al conjunto del fútbol español», ha argumentado AESAF días después de las declaraciones judiciales por el ‘Caso Negreira’.

El sindicato arbitral ha vuelto a incidir en que las palabras de González Fuertes en la previa de la final de Copa no fueron dirigidas al Real Madrid. «Queremos manifestar que las declaraciones en la rueda de prensa de la Final de la Copa SSMM el Rey de la temporada 2024-25 por parte de los colegiados del encuentro iban destinadas a poner de manifiesto que la violencia contra los árbitros y sus entornos familiares de todas las categorías del fútbol español, estaba alcanzando niveles inaceptables, y que como consecuencia de ello, entre otras causas, el colectivo tomó la decisión de constituir este sindicato. En ningún caso, como bien se puede ver en las imágenes, no se produce una amenaza contra ningún club, tal y como se quiere hacer creer desde el Real Madrid. Es muy grave que desde este Club se mantengan afirmaciones alejadas de la realidad, y que pueden crear un clima antideportivo en la competición española», ha concluido el comunicado de AESAF.