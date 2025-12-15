El tremendo cabreo de Vinicius por el penalti que el VAR ni avisó: «No lo pita porque soy yo»

El penalti de Vinicius Júnior ha dado la vuelta al mundo. Una clara zancadilla al brasileño dentro del área de Tenaglia impidió al brasileño hacer una clara acción de gol que hubiese sido la tranquilidad en Mendizorroza, pero la incredulidad se apoderó del conjunto blanco después de que el arbitraje volviese a dejar mucho que desear.

González Fuertes, árbitro designado para el VAR en el Alavés-Real Madrid, se negó a avisar a García Verdura para que fuese a revisar las imágenes al monitor. En en equipo vasco pedían la segunda tarjeta amarilla por una supuesta «intención de engañar al colegiado», pero la toma no deja lugar a dudas de un claro punterón a la altura de la tibia de la pierna izquierda e impidiendo continuar la carrera.

Con la sangre caliente, el cabreo siguió minutos después cuando fue sustituido. En el minuto 89 con el partido muy abierto y dos puntos en juego, protagonizó una breve conversación con Xabi Alonso de cómo se había visto desde el banquillo: «Clarísimo, era clarísimo», expresó el tolosarra mientras se abrazaba con el carioca. Acto seguido, Vinicius siguió explicando la injusticia que había recibido: «No lo pita porque soy yo, penalti claro», dijo mientras se lo llevaba un miembro del staff.

Vinicius, perseguido

Durante todo el partido, Vinicius volvió a sufrir el acoso y derribo de jugar fuera de casa. Silbado cada vez que tocaba el balón y encaraba a los rivales, el extremo fue de nuevo clave para la victoria del Real Madrid. Dio la asistencia a Rodrygo para el desempate después de una gran acción individual y, aunque ya estaba fuera del campo, trataron de sacarle fuera de quicio gritándole «Balón de Playa». En lugar de caer en la trampa, el brasileño dejó una gran imagen regalando su camiseta a un aficionado que se encontraba en la primera grada.

A pesar de que continúa la sequía goleadora una jornada más, Vinicius sigue siendo diferencial en los tramos cuando el equipo necesita un chispazo de su talento. Su relación con Xabi ha mejorado en los últimos partidos, pero los árbitros parecen que tienen una forma de decidir en sus acciones con un ojo especial.