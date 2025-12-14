Xabi Alonso: «¿El penalti a Vinicius? No me sorprende que el árbitro no acuda al VAR»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid contra el Alavés en Mendizorroza. Los blancos sumaron tres puntos capitales gracias a los goles de Mbappé y Rodrygo. El donostiarra coge aire y, de momento, mantendrá su puesto como entrenador del conjunto blanco. En Talavera vivirá otra final.

Xabi empezó valorando el encuentro: «Ha sido competido. Hemos empezado muy bien. Hemos concedido en la única acción en la que Valdepeñas ha fallado. Ha estado en todas muy correcto. El equipo ha dado la cara».

«Me ha parecido penalti claro. Vinicius va muy rápido. No me sorprende que no acuda al VAR y hay que seguir», comentó sobre el penalti no pitado al brasileño, que fue muy evidente. Además, no quiso hablar de la presencia de González Fuertes en el VAR, el mismo que amenazó a los blancos en la final de la Copa del Rey de la temporada pasada.

«El día del Celta no fue buen partido. Hoy hubo cosas positivas y otras que hay que mejorar para ganar y seguir ganando partidos. Esto es la Liga y si sigue para aprender que no se quede en el olvido»

«Estamos muy enfocados en lo nuestro. Estamos juntos. Le doy mucho mérito a la victoria por como veníamos. Felicito a Valdepeñas y por su partido. Estamos todos juntos en esto. Con un partido no es suficiente. Antes del parón tenemos la Copa del Rey y luego el partido contra el Sevilla. Era importante», comentó sobre el momento.

Sobre la unidad con el vestuario, dejó claro que «están todos juntos». «El equipo ha competido muy bien. La unión es fundamental. Es la única manera de que la solidez del día a día no dé una mejora».

«Los he vivido como los siete posteriores. Pendientes del juego. No los he vivido de una manera diferente», comentó. «Esto es un campo donde hay que competir porque el Alavés juega con ritmo e intensidad. Hay que tener más continuidad, pero dominar todo el rato es complicado».