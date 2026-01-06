Kylian Mbappé se ha pronunciado en la noche de este día de Reyes a través de sus redes sociales por primera vez después de la confirmación de que su lesión en la rodilla le ha impedido viajar con el resto del equipo a Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España. El delantero francés confía plenamente en que el Real Madrid se llevará el título sin él sobre el campo.

«Buena suerte equipo. Confío 1000% vamos a triunfar. Hala Madrid. ¡A por la Supercopa!», señaló Kylian Mbappé a través de sus redes sociales. Un claro mensaje de ánimo a sus compañeros justo en el mismo momento en el que estos aterrizaban en Yeda.

Kylian Mbappé no estará con el Real Madrid en Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España, pero el delantero francés confía en que su equipo pueda ganar el título sin él sobre el campo. Lo tiene claro, y más después de ver a Gonzalo el pasado domingo en el Santiago Bernabéu contra el Betis con esos tres golazos.

🚨 Kylian Mbappé on IG: “Good luck, team. I trust 1000% that we will triumph. HALA MADRID! Onto the Supercopa.” pic.twitter.com/2NoT5gwbzd — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 6, 2026

Un Kylian Mbappé que aprovechará esta semana para seguir trabajando en solitario en Valdebebas y avanzar en su recuperación para intentar volver lo antes posible y poder superar ese esguince de rodilla que le ha impedido ayudar a sus compañeros en este primer título de la temporada.

El Real Madrid debuta en la Supercopa de España este jueves 8 de enero en la segunda semifinal del torneo contra el Atlético de Madrid. Un partido en el que todo apunta a que Xabi Alonso volverá a apostar por el mismo ataque que goleó al Betis en Liga con Vinicius, Rodrygo y Gonzalo García.