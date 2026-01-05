Huijsen se apunta a la Supercopa y Mbappé deberá esperar

El Real Madrid se ha ejercitado este lunes en Valdebebas para preparar la semifinal de la Supercopa de España del próximo jueves contra el Atlético de Madrid después de golear al Betis en el primer duelo del 2026 en el Santiago Bernabéu y lo ha hecho con la novedad de un Dean Huijsen que ha completado toda la sesión junto al grupo. Mbappé, en cambio, ha realizado trabajo en el interior de las instalaciones.

Dean Huijsen se apunta a la Supercopa de España. El central madridista, después de perderse el primer partido del año contra el Betis por una pequeña lesión, ya está recuperado y viajará con el grupo a Arabia Saudí este martes. El defensa español ha entrenado este lunes 5 de enero con total normalidad junto al resto del equipo y estará en la convocatoria.

En cambio, en el Real Madrid todavía tendrán que esperar unas horas más para saber si Kylian Mbappé puede viajar o no junto al grupo a la disputa de la Supercopa de España. El astro francés se perdió el partido contra el Betis por lesión en su rodilla y este lunes ha llevado a cabo una sesión en el interior de las instalaciones de Valdebebas.

En el Real Madrid informan que hasta mañana 6 de enero después del entrenamiento del equipo en Valdebebas por la mañana no habrá nuevas noticias sobre su estado físico. Y por lo tanto, será en ese momento cuando sabremos si puede entrar en la convocatoria o no para la Supercopa de España.

Por otro lado, Tchouaméni está en perfectas condiciones. Sus pequeñas molestias que le obligaron a abandonar el césped del Bernabéu antes de tiempo contra el Betis fueron un susto y se encuentra bien para disputar la semifinal contra el Atlético de Madrid del próximo jueves en Arabia Saudí. Y por último, Militao y Tren Alexander-Arnold siguen en Valdebebas con sus procesos de recuperación y sin novedades respecto a sus lesiones.