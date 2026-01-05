Desvelan el toque de atención de Xabi Alonso a Vinicius contra el Betis: «No te pares y presiona»

El Santiago Bernabéu no perdona a Vinicius y Xabi Alonso tampoco. El estadio blanco habló cuando el entrenador decidió sustituirle en el minuto 77 de partido con una sonora pitada que reflejó el descontento con su partido. Pero es que Xabi Alonso avisó con tiempo a Vinicius, con varios toques de atención durante el partido para que presionar y fuera más intenso tras perder la pelota, en su faceta defensiva.

No fue un buen partido de Vinicius. El brasileño, si bien comenzó con intensidad y con algunas acciones de peligro reseñables, se fue apagando, bajando como la espuma en sus apariciones, acumulando errores y correcciones por parte de un Xabi Alonso al que no le gustaba lo que veía en el brasileño pese a que el resultado era más que favorable para el Real Madrid.

Está siendo una relación complicada la de Vinicius con Xabi Alonso. El genio y temperamento del brasileño es difícil de doblegar aunque al vasco no le tembló el pulso en algún que otro momento para sentarle en el banquillo o para elegirle entre los futbolistas sustituibles. Ante el Betis no montó una de sus rabietas por ser cambiado, aunque fue evidente, viendo las imágenes en el banquillo, que no le gustó ni el cambio ni el abucheo de un Santiago Bernabéu descontento con el actual estado de forma del madridista.

Vinicius estaba siendo incisivo por la izquierda, logrando desbordes cada vez que tenía la pelota y generando peligro, aunque la historia cambiaba cuando la perdía y al Real Madrid le tocaba correr detrás de la pelota. Fue eso lo que incidió durante varias ocasiones el entrenador blanco, reiterativo porque no veía reacción en el brasileño.

IMAGEN DAZN 🎥 Las indicaciones de Xabi Alonso a Vinicius durante el partido ante el Betis#ElPost pic.twitter.com/1Qfhz76rB7 — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2026

«Eh, hostias, Vini. Dale, hombre, va. Hostias, presión. Ahí, presiona», eran las consignas que se escuchaban de Xabi Alonso hacia Vinicius en la grada del Santiago Bernabéu, directas para el brasileño, una corrección clara, un toque de atención que se repetiría durante diferentes momentos del partido y que captaron las cámaras de DAZN.

Pero la frase que más llamó la atención vino algo después, con Xabi Alonso ya molesto por la actitud defensiva de Vinicius, lanzándole otra corrección desde la grada. «¡Vini! ¡Que no te pares y presiones! ¡Venga, una, va!», le pedía a gritos desde la grada el entrenador blanco, consciente de que podía ver a un Vinicius mucho más activo en tareas defensivas.

IMAGEN DAZN 🎥 Así vivió Vinicius el final de partido desde el banquillo#ElPost pic.twitter.com/P66Z3DHJsE — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2026

Fue poco después cuando llegó el cambio de Xabi Alonso y Vinicius se topó con otra realidad. Si bien una parte del Santiago Bernabéu le despidió entre aplausos, otra buena porción de éste le dedicó pitos y abucheos por su desempeño, recordando aún lo sucedido en la última jornada de 2025, donde también recibió críticas desde la grada.

Las cámaras de DAZN captaron también como Vinicius se fue al banquillo, molesto por ser cambiado pero sin montar ningún lío tras su sustitución pese a los pitos recibidos. Su malestar fue aún más aparente cuando tras el pitido final el brasileño decidió irse del campo directo a vestuarios, sin celebrar con sus compañeros y el estadio la victoria ante el Betis.