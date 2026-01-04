Gonzalo se lleva el oro y Vinicius el carbón

Gonzalo García es un regalo de Reyes para el Real Madrid. Xabi Alonso apostó por el como titular ante el Betis por la ausencia de Mbappé, lesionado con un esguince, y el canterano respondió haciendo sus tres primeros goles de la temporada y sus tres primeras dianas en el estadio Santiago Bernabéu. Su primer hat-tick con la camiseta blanca, lo que hizo las delicias de un Bernabéu entregado a su canterano.

Cuatro goles en el Mundial de Clubes le bastaron para ganarse un sitio en la primera plantilla esta temporada. Con el ’16’ a la espalda, el canterano cerró la 2024-2025 firmando 25 tantos, quedándose a solo dos de igualar el récord histórico de un jugador del Castilla: los 27 que marcó Mariano en la campaña 2015-2016.

Puso el broche a ese curso en un Mundial de Clubes en el que su irrupción fue tan inesperada como decisiva, favorecida por la gastroenteritis aguda que sufrió Kylian Mbappé antes del inicio del torneo.

Y, una vez más, fue una ausencia del francés la que abrió la puerta a Gonzalo. Sin discusión, tras la cesión de Endrick al Olympique de Lyon para la segunda mitad de la temporada. Con apenas 330 minutos repartidos en 17 partidos -antes del choque ante el Betis- y sin haber visto portería, el ’16’ madridista recibió su gran oportunidad. Y, como ya hiciera en el Mundial de Clubes, no la desaprovechó.

Gonzalo abrió el marcador frente al Betis con un movimiento de delantero puro, un perfil poco habitual en el Real Madrid cuando Kylian Mbappé está sobre el césped.

Vinicius forzó una falta en el costado del área, Rodrygo la colgó con precisión al segundo palo y Gonzalo engañó a Ricardo Rodríguez, amagando al primer palo antes de cambiar de dirección y atacarle la espalda. Ganó el espacio y, con un remate de cabeza -una de sus grandes virtudes-, cruzó el balón ante un Álvaro Valles que nada pudo hacer.

Así firmó Gonzalo su primer gol de la temporada, al que suma una asistencia en la Champions frente al Kairat Almaty. También fue su estreno goleador en el Santiago Bernabéu, ya que el curso pasado vio puerta en Butarque, en los cuartos de Copa del Rey ante el Leganés, para sellar la clasificación blanca, además de los cuatro tantos logrados en Estados Unidos durante el Mundial de Clubes.

Pero no se detuvo ahí. Volvió a aparecer en un momento clave del partido. En el minuto 50, tras una ocasión peligrosa del Betis, Gonzalo bajó a recibir en campo propio, controló con el pecho un balón lateral de Fede Valverde y, sin dejarlo botar, sacó un disparo desde fuera del área al palo largo de la portería de Valles.

De nuevo emergió su figura en el 83′, cuando el Betis buscaba un gol que le metiera en el partido con el 3-1 en el marcador. El canterano completó su actuación con un tanto de tacón para cerrar la victoria y colocarse como cuarto máximo goleador del equipo esta temporada, igualando las tres dianas del turco Arda Güler, que además le sirvió la asistencia en el 4-1 definitivo.

Gonzalo respondió con un triplete a la confianza de Xabi Alonso justo antes de un tramo decisivo del curso, en el que el técnico podría jugarse el puesto en Arabia Saudí, durante la Supercopa de España. Un torneo para el que Mbappé no es aún baja, confirmada, aunque sí seria duda, una circunstancia que podría volver a abrirle las puertas de la titularidad al ’16’ blanco.

La reivindicación de los canteranos

Gonzalo hizo tres goles, pero no fue es que todos los tantos madridistas fueron de canteranos. Asencio se estrenó como goleador rematando un gran centro de Rodrygo con la cabeza, mientras que Fran García cerró la manita con un tanto perfecto en el tramo final. La Fábrica se activa por Navidad.

Rodrygo sigue sumando

Rodrygo dio dos asistencias para comenzar 2026 como cerró 2025, sumando. El brasileño sacó una falta que permitió a Gonzalo hacer el primer gol del encuentro y puso un córner a la cabeza de Asencio para que los madridistas hicieran el tercero. Además, dejó detalles de calidad y, sobre todo, trabajo, algo que no negocia.

Vinicus, otra vez pitado

Vinicus volvió a ser sustituido y, una vez más, el Bernabéu le pitó. Tal y como sucedió contra el Sevilla en el último partido de 2025, la grada madridista abroncó al brasileño, que volvió a cuajar un encuentro pobre, aunque lo intentó en todo momento.

Las notas del partido