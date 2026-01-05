Una Supercopa a todo o nada para el Real Madrid

Habitualmente, el Real Madrid arranca cada temporada con cuatro títulos en el horizonte. Desde que la Supercopa de España cambió de formato, los blancos tienen presencia asegurada cada mes de enero en Arabia Saudí. Cuatro objetivos marcados, con un orden muy claro. La Champions, siempre la primera. La niña bonita. La más deseada. Después, la Liga. En un tercer escalón, la Copa del Rey. Y, por último, la Supercopa que se disputa en Yeda.

Pero esta edición no es una más. La Supercopa de España que comienza el próximo 8 de enero en Arabia Saudí, con un Barcelona-Athletic como primer plato, es un todo o nada para el Real Madrid. El día 9, los blancos se medirán al Atlético de Madrid en la otra semifinal. Un derbi marcado por el recuerdo de la manita que los de Simeone le endosaron al equipo de Xabi Alonso en el Metropolitano el pasado mes de septiembre y por una sensación difícil de esquivar: el vasco se juega su futuro.

El proyecto que arrancó el pasado mes de junio se pone a prueba. Y eso es un problema. Y una responsabilidad. Si el Real Madrid gana al Atlético, Xabi Alonso ganará oxígeno en el banquillo blanco, a la espera de una final que se disputará el domingo 11 ante Barcelona o Athletic. Sería esquivar una bala. De las que no siempre se esquivan.

Pero si el Atlético elimina al Real Madrid, el viernes se prevé movido en la capital. En Valdebebas lo tienen claro: perder la semifinal ante los rojiblancos sería un golpe demasiado duro como para sostener el proyecto. El final llegaría en cuanto el avión privado que traslade a la expedición desde Yeda aterrice en Madrid. Ese mismo viernes se tomarían decisiones. Y Xabi Alonso dejaría de ser entrenador del Real Madrid.

Un punto de inflexión

Con todo, en Valdebebas confían en que esta Supercopa marque un punto de inflexión. Ganarla supondría un golpe encima de la mesa y, sobre todo, una confirmación interna: este equipo puede pelear por todo. No sería la primera vez que este torneo actúa como trampolín. Sin ir más lejos, en 2024, la Supercopa cambió el rumbo de la temporada y llevó al Real Madrid a conquistar la Liga con autoridad y la Champions en Wembley. La Decimoquinta.