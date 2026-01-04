El Bernabéu fue un clamor: «¡Es madridista, Gonzalo es madridista!»

El Santiago Bernabéu eligió a su héroe sin Kylian Mbappé y este domingo, como no podía ser de otra manera, fue Gonzalo García. El canterano, autor de un hat trick este domingo en el partido de la jornada 18 de Liga contra el Betis, fue aclamado por la afición blanca después de marcar su tercer gol y también al ser sustituido en el 88′ por Fran García, que firmó el 5-1 definitivo. «¡Es madridista, Gonzalo es madridista!», le corearon una y otra vez.

A diferencia de Vinicius, que fue pitado por el Bernabéu, Gonzalo salió a lo grande del césped después de vivir una tarde inolvidable ya para él. Por su estreno goleador en Primera División, por su hat trick y, sobre todo, por postularse como un arma ofensiva nuevamente para Xabi Alonso. Ya fue el máximo artillero en el Mundial de Clubes y quién sabe si puede serlo en la Supercopa de España si no llega Mbappé.