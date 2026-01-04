Real Madrid
Real Madrid-Betis, en directo hoy: alineaciones y dónde ver el partido de hoy
Sigue en directo el Real Madrid-Betis en OKDIARIO
Los blancos están obligados a ganar para no distanciarse del Barcelona
Convocatoria del Real Madrid contra el Betis: ¡Carvajal regresa a una lista sin Huijsen!
Bienvenidos al directo del Real Madrid-Betis
Bienvenidos y bienvenidas al directo de DIARIO MADRIDISTA donde os vamos a contar el minuto a minuto de todo lo que pase esta tarde en el Santiago Bernabéu en un apasionante Real Madrid-Betis. Desde la previa con las alineaciones de ambos conjuntos y toda la emoción de un partido muy importante para los de Xabi Alonso.
El Real Madrid disputa este domingo 4 de enero su primer partido del 2026 recibiendo al Real Betis en la jornada 18 de Liga en el Santiago Bernabéu. Un partido en el que el conjunto blanco está obligado a ganar para no distanciarse del Barcelona en su lucha por el liderato. Sigue en directo el minuto a minuto de este encuentro en DIARIO MADRIDISTA desde las 15:00 y hasta que finalice el partido. Te lo contamos todo.
Vuelve el Real Madrid a la Liga y lo hace con la obligación de ganar al Betis en el Santiago Bernabéu. Tras la victoria del Barcelona en campo del Espanyol, el equipo culé tiene siete puntos más que los blancos. Y antes de viajar a Arabia Saudí a disputar la Supercopa de España, los de Xabi Alonso deben sumar de tres para empezar el año con buen pie.
No terminó nada bien el año el Real Madrid. La victoria ante el Sevilla dejó un sabor agridulce y aunque los blancos suman tres victorias seguidas en todas las competiciones, las sensaciones no son las mejores. Esa es una de las misiones a corregir.
Un Real Madrid-Betis que contaremos en directo en DIARIO MADRIDISTA y en el que no estará Kylian Mbappé. La estrella francesa comenzó el año lesionado con problemas en su rodilla y se perderá este partido ante el cuadro verdiblanco y es seria dura para la Supercopa. Tampoco estará Huijsen, también lesionado. En cambio, regresa a la convocatoria el gran capitán: Dani Carvajal.
¡Ya tenemos once del Real Madrid!
Ya tenemos alineación del Real Madrid para medirse este domingo desde las 16:15 al Real Betis:
Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Rodrygo y Gonzalo.