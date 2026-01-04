Real Madrid-Betis, en directo hoy: alineaciones y dónde ver el partido de hoy

El Real Madrid disputa este domingo 4 de enero su primer partido del 2026 recibiendo al Real Betis en la jornada 18 de Liga en el Santiago Bernabéu. Un partido en el que el conjunto blanco está obligado a ganar para no distanciarse del Barcelona en su lucha por el liderato. Sigue en directo el minuto a minuto de este encuentro en DIARIO MADRIDISTA desde las 15:00 y hasta que finalice el partido. Te lo contamos todo.

Vuelve el Real Madrid a la Liga y lo hace con la obligación de ganar al Betis en el Santiago Bernabéu. Tras la victoria del Barcelona en campo del Espanyol, el equipo culé tiene siete puntos más que los blancos. Y antes de viajar a Arabia Saudí a disputar la Supercopa de España, los de Xabi Alonso deben sumar de tres para empezar el año con buen pie.

No terminó nada bien el año el Real Madrid. La victoria ante el Sevilla dejó un sabor agridulce y aunque los blancos suman tres victorias seguidas en todas las competiciones, las sensaciones no son las mejores. Esa es una de las misiones a corregir.

Un Real Madrid-Betis que contaremos en directo en DIARIO MADRIDISTA y en el que no estará Kylian Mbappé. La estrella francesa comenzó el año lesionado con problemas en su rodilla y se perderá este partido ante el cuadro verdiblanco y es seria dura para la Supercopa. Tampoco estará Huijsen, también lesionado. En cambio, regresa a la convocatoria el gran capitán: Dani Carvajal.