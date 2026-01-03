Horario del Real Madrid – Betis: dónde ver por televisión gratis en directo y en vivo online el partido de Liga

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Betis de la Liga Este Real Madrid - Betis corresponde a la jornada 18 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid buscará una victoria para comenzar de la mejor manera este 2026

El Santiago Bernabéu acogerá un auténtico partidazo este fin de semana, ya que el Real Madrid y el Betis se ven las caras en esta jornada 18 de la Liga. Los aficionados madridistas podrán disfrutar de un choque de altos vuelos para abrir el 2026 y para ver qué tal le han venido las vacaciones a los suyos. Posteriormente, los de Chamartín tendrán que viajar a Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online todo lo que suceda en este choque.

Horario del Real Madrid – Betis en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Real Betis para disputar el partido que corresponde a la jornada 18 de la Liga. El conjunto dirigido por Xabi Alonso afronta una dura prueba, aunque saldrán al terreno de juego con la máxima motivación porque son conscientes de que con la diferencia de puntos que tienen con el Barcelona no hay margen de error. Además, en los próximos días viajarán a Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España y tendrán un complicado duelo contra el Atlético de Madrid en semifinales.

A qué hora es el partido de Liga del Real Madrid contra el Betis

La Liga ha programado este frenético Real Madrid – Betis correspondiente a la jornada 18 del campeonato liguero de nuestro país para este domingo 4 de enero. El organismo que controla el torneo español ha fijado este choque entre los de Concha Espina y los de Heliópolis en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con normalidad entre los hinchas de ambos conjuntos, por lo que el cuero debería rodar de manera puntual en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver al Real Madrid vs Betis en directo gratis por TV online y en vivo

Uno de los dos medios de comunicación de los que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros del campeonato liguero fue Dazn. Es por ello que este Real Madrid – Betis de la jornada 18 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en varias plataformas. Eso sí, este choque que se juega en el Santiago Bernabéu no se podrá ver gratis por TV, por lo que habrá que estar suscrito a este operador para poder disfrutar de todo lo que suceda en la capital de España.

Todos los aficionados del cuadro merengue, del conjunto verdiblanco y los seguidores del campeonato liguero en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Betis de la jornada 18 de la Liga a través de la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como también ofrecerán a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información sobre este partido de la jornada 18 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Betis desde una hora y media antes del comienzo y una vez suene el pitido final publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en el Santiago Bernabéu. Antonio Esteva estará en el canal de Youtube de OKDIARIO con una emocionante narración de este partidazo que disputan estos dos históricos del fútbol español.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Betis

Por otro lado, los seguidores de ambos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 18 de la Liga deben saber que podrán escucharlo gratis a través de la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar todo lo que suceda en el Real Madrid – Betis.

Quién es el árbitro del partido Real Madrid – Betis

El Santiago Bernabéu, que se encuentra en el distrito de Chamartín, será el escenario donde se jugará este emocionante Real Madrid – Betis de la jornada 18 de la Liga. Este estadio celebró su inauguración en 1947 y desde entonces ha sido el templo de todos los madridistas, que posiblemente llenarán sus 80.000 asientos este domingo para animar a los pupilos de Xabi Alonso en su objetivo de lograr tres puntos muy complicados frente a los verdiblancos.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Alejandro José Hernández Hernández para que dirija la contienda Real Madrid – Betis correspondiente a la jornada 18 de la Liga. Juan Luis Pulido Santana estará controlando todo en el VAR, por lo que será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para si lo considera oportuno avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que se colocará entre los dos banquillos del Santiago Bernabéu.